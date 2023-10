Angola: L'ambassadeur des EAU considère comme excellentes les relations avec ce pays

Luanda — L'ambassadeur des Emirats Arabes Unis accrédité en Angola, Salem Al Shansi, a qualifié jeudi, à Luanda, d'excellentes les relations de coopération entre son pays et l'Angola.

Le diplomate s'exprimait devant la presse au terme d'une audience avec la présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, au cours de laquelle ils ont discuté, entre autres, des aspects liés au renforcement de la coopération et de l'importance des relations parlementaires.

Le leader de la Chambre des lois a également profité de l'occasion pour officialiser l'invitation de l'ambassadeur et de sa délégation à la 147ème Assemblée de l'Union interparlementaire que le pays accueillera du 23 au 27 de ce mois, ce qui a été rapidement acceptée.

Selon Salem Al Shansi, l'arrivée d'une délégation des Émirats arabes unis pour participer, pour la première fois, à un événement majeur dans ce domaine est un « bon début pour construire des relations entre les institutions parlementaires des deux pays ».

"C'est un bon signe que les deux institutions peuvent avoir une bonne coopération et un bon partenariat ici", a-t-il indiqué, affirmant qu'en règle générale, l'Angola et les Émirats arabes unis entretiennent de bonnes relations et continuent de travailler pour les renforcer.

Il a évoqué le fait que plusieurs entreprises de son pays avaient investi en Angola et a cité, comme exemple, la compagnie aérienne des Émirats arabes unis, ainsi que l'agence de fourniture de satellites, ayant reconnu l'existence d'efforts pour accroître, de plus en plus, les mêmes dans différents domaines.

%

Concernant les relations commerciales, il a indiqué que le secteur non pétrolier atteint environ 45 pour cent, ce qui représente, du côté de son pays, un investissement d'environ trois milliards de dollars.

Il a affirmé que cela s'est bien passé jusqu'à l'époque du Covid-19, et depuis lors, il y a une série de contacts pour voir la possibilité des délégations entrepreneuriales de réinvestir en Angola.

Salem Al Shansi a également mentionné la récente Chambre de Commerce entre les deux pays, un forum qui vise à contribuer à une plus grande échelle de commerce dans un avenir proche.

Relations diplomatiques

Les relations diplomatiques entre la République d'Angola et les Émirats arabes unis (EAU) ont été établies le 11 décembre 1997 et leur formalisation a été officiellement marquée par l'ouverture de l'ambassade d'Angola à Abu Dhabi, le 21 septembre 2008, et renforcées par l'ouverture de l'ambassade de ce pays à Luanda, le 1er août 2016.

Les relations bilatérales ont atteint un nouveau niveau avec la première visite d'État du Président de la République d'Angola, José Eduardo dos Santos, et la signature, le 4 juin 2015, de l'Accord général de coopération économique, commerciale, industrielle, technologique, financière et politique.

Echanges commerciaux

Les échanges commerciaux entre les deux pays sont évalués à 1,5 milliard de dollars, selon le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Angola-EAU, Bráulio Martins, qui intervenait en marge de la deuxième édition du Forum mondial des affaires en Angola, tenu du 28 au 30 septembre, à Luanda.