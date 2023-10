Angola: SINTEJAPGR et OAA signent un accord de coopération judiciaire

Huambo (Angola) — Un accord de coopération judiciaire a été signé jeudi, entre le Syndicat des techniciens de justice et d'administration du Bureau du Procureur général de la République (INTEJAPGR) et le Conseil de l'Ordre des Avocats d'Angola (OAA), à Huambo.

Le secrétaire local du SINTEJAPGR, Andrade Prata, et le président du Conseil de l'Ordre des Avocats d'Angola (OAA) de Huambo, Domingos Sassi, ont été des signataires.

Le mémorandum traite avant tout des questions liées au parrainage judiciaire, au développement et à l'évolution des relations dans le domaine de la formation et de la qualification technico-scientifique.

A l'occasion, Andrade Prata a informé que l'accord fait partie d'une orientation nationale de SINTEJAPGR, axée sur l'amélioration de la protection et de la défense des intérêts des membres, à travers les conseils provinciaux des avocats.

Il a ajouté qu'il vise à faciliter le processus de nomination d'avocats en matière pénale, civile et disciplinaire, ainsi que la protection ou la défense des membres dans des conflits juridiques avec les employeurs.

Le dirigeant syndical a appelé les affiliés à adopter une conduite professionnelle exemplaire, en plus d'accorder une plus grande attention au respect des droits, devoirs et obligations du travail, afin d'éviter des conflits inutiles qui pourraient affecter la coopération avec le conseil juridique.

Il a souligné le rôle de l'Ordre des Avocats d'Angola dans la défense des citoyens, à travers l'assistance juridique, une compétence inscrite dans la Constitution de la République d'Angola, en tenant compte de l'intérêt de l'État à sauvegarder ce droit.

À son tour, le président du Conseil de l'Ordre des Avocats d'Angola (OAA) de Huambo, Domingos Sassi, a apprécié la coopération incluse dans les activités du 1er colloque national et assemblée générale des Syndicats nationaux de techniciens judiciaires et administratifs du Bureau du Procureur Général de la République prévu les 20 et 21 de ce mois, dans cette province.

Domingos Sassi a assuré que désormais, chaque fois qu'un des affiliés du syndicat aura un problème qui nécessite l'intervention d'un avocat, l'ordonnance sera prête, dans le cadre du mémorandum institutionnel signé.

Il a précisé que l'intervention des avocats dans les questions juridiques des citoyens, en tant qu'acte inscrit dans la Constitution de la République d'Angola, dans son article 29, qui établit que toute personne a droit aux tribunaux et à la justice, cette dernière ne peut être refusée en raison à l'insuffisance des moyens.

Le Syndicat des techniciens judiciaires et administratifs du Parquet général, en cours de mise en place et d'enregistrement dans cette région du pays, contrôle actuellement 81 membres.

Le Conseil de l'Ordre des Avocats à Huambo compte plus de 900 avocats, parmi lesquels des professionnels et des stagiaires, répartis dans 54 bureaux, basés dans les municipalités de Bailundo, Caála et Huambo.