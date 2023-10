Afrique: « Les femmes et l'art en Afrique francophone » au menu d'un colloque international

Dakar — Un colloque international de deux jours, sur le thème « Les femmes et l'art en Afrique francophone », s'est ouvert jeudi, au Musée des civilisations noires de Dakar, avec l'ambition de faire jouer aux femmes « leur plein rôle » dans toutes les différentes strates du secteur artistique et culturel, a constaté l'APS.

Il vise à « discuter des problématiques et des solutions à apporter pour une approche genre efficace à même de faire jouer leur plein rôle aux femmes dans toutes les strates du secteur artistique et culturel de manière générale », ont indiqué les organisateurs et des panélistes.

Ce colloque se tient sous format hybride (en présentiel et en ligne), en partenariat avec le ministère de la Culture et du Patrimoine historique et l'UNESCO.

Il « offre aux femmes, en Afrique francophone, de faire le point sur leur créativité, dans l'art et dans la critique d'art, autant que dans la gestion des structures et institutions de promotion artistique », a fait savoir la présidente de l'Association sénégalaise des critiques d'art (ASCA), Reine Bassène.

Ramon Tiò Bellido, chargé de projet de l'Association internationale des critiques d'art (AICA), dont est membre l'ASCA, a soutenu de son côté que ce colloque permet de « s'affranchir des stéréotypes » sur l'art africain, féminin en particulier.

%

« Ce colloque est le lieu de discuter et de montrer la création, de procéder à la diffusion des évènements artistiques et sur la femme dans un élan de visibilité », a-t-il déclaré, ajoutant que « nombre de femmes s'investissent dans l'art par des expressions différentes permettant de s'affranchir des modèles convenus ».

Ce colloque regroupe des expertes, des spécialistes, des chercheurs et acteurs du microcosme artistique et culturel du continent.

En participant à ce colloque, qui bénéficie du « concours de la diaspora », l'Association internationale des critiques d'art « répond à des interrogations sur l'art qui sont également les siennes », a reconnu son secrétaire général.

La place et la représentation de la femme dans l'art et la production culturelle, le marché de l'art, les femmes et la critique d'art en Afrique, comptent parmi les thèmes qui seront débattus pendant deux jours au Musée des civilisations noires et au Musée Théodore Monod.