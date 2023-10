Afrique: CAN 2023 - Un technicien relève 'l'ossature stable' des Lions face à des adversaires en 'perpétuel renouvellement'

Dakar — Le Sénégal évoluera dans un groupe C de la Coupe d'Afrique des nations 2023 "très relevé et compétitif", mais restera le grand favori en raison de la stabilité de son ossature face à des adversaires avec des effectifs en perpétuel renouvellement, a analysé, l'entraîneur de Teungueth FC, Cheikh Gueye.

"Certes c'est un groupe relevé, mais le Sénégal restera le favori. L'avantage pour ses adversaires est qu'ils connaissent bien cette ossature stable du Sénégal. Par contre, les Lions vont croiser des équipes qui ont intégré plusieurs nouveaux joueurs dans leurs effectifs", a-t-il dit,

Il s'exprimait dans un entretien accordé à l'APS, après le tirage au sort des groupes de la CAN 2023, effectué, jeudi à Abidjan. Le Sénégal est logé dans le groupe C, en compagnie du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie.

Selon lui, "c'est un groupe très relevé et très compétitif pour plusieurs raisons. Le Cameroun, la Gambie et la Guinée ont été très présents et avec un niveau tactique et technique très intéressant durant la dernière CAN où le Sénégal a été champion d'Afrique".

"Le Cameroun est une équipe qui a toujours crée des difficultés au Sénégal. Sur le plan caractériel, elle est très costaude aussi avec un système de jeu et un football prévisible. Le Sénégal saura à quoi s'attendre", a-t-il dit des Lions indomptables.

Pour Cheikh Gueye, la Gambie est une formation "très disciplinée sur le plan tactique, un adversaire qu'il faudra prendre au sérieux".

"C'est cela qui va rendre ce derby ouest africain très alléchant", a avancé le technicien sénégalais, vainqueur de la dernière de la coupe de la Ligue.

"La Guinée est dans une politique d'intégration de ses binationaux. Elle restera une équipe très joueuse, même si parfois, elle est inconstante dans le jeu avec un Kaba Diawara (entraîneur) qui se cherche tactiquement", a expliqué le coach de TFC.

"Les matchs avec la Guinée et la Gambie seront physiques et techniques. Au-delà de cela, il faudra être émotionnellement prêts parce que ces rencontres resteront des derbys de l'Afrqiue de l'Ouest", a-t-il averti.