Maroc: L'investissement socialement responsable, véritable levier de la finance climatique (rencontre)

Benguérir — Les participants à une table ronde organisée dans le cadre du cycle de rencontres et conférences "The Voice of Africa", ont souligné, mercredi à Benguérir, le rôle de l'investissement socialement responsable en tant que véritable levier de la finance climatique.

Lors de cette rencontre ayant pour objectif de mener une discussion approfondie autour de la problématique du développement soutenable de la finance climatique en Afrique, les participants ont plaidé pour la mise en place d'une stratégie holistique pour la transformation et la gestion des risques au sein du continent.

S'exprimant à cette occasion, Mohamed Amrani, professeur affilié à l'Africa Business School-UM6P et codirecteur du Centre d'excellence financière de l'UM6P (CEFI), a souligné l'importance de l'investissement socialement responsable qui constitue un levier puissant de la finance climatique.

Ce type d'investissement a pour but de concilier la performance financière et la dimension sociale et environnementale, a-t-il expliqué, rappelant que les investisseurs institutionnels sont ceux qui détiennent, par nature, la qualité d'investisseur socialement responsable.

Ainsi, la promotion de ce type d'investissement permettra sans doute de canaliser l'épargne et l'orienter vers la finance climatique, a-t-il soutenu, relevant l'impératif de "mieux comprendre la réalité sur le terrain" pour favoriser une implication de plus en plus forte des investisseurs institutionnels et développer l'investissement sur le marché financier.

Revenant sur l'objectif de la table ronde, Said Hanchane, professeur d'économie à l'UM6P, membre du Conseil d'administration du laboratoire d'Économie Industrielle et d'Émergence Africaine et de la Chaire "EIEA"- UM6P-Mines-Paris-tech, a indiqué que cette rencontre se veut l'occasion de mener une discussion autour de la problématique du développement soutenable de la finance climatique.

Il s'agit, selon lui, de discuter des moyens à mettre en oeuvre par les institutions, aussi bien publiques que privées, afin de développer les stratégies d'investissement et de financement nécessaires pour l'accompagnement des investissements nationaux.

Organisé à l'initiative de l'UM6P, l'événement "The Voice Of Africa", qui se tient en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, se penche sur plusieurs enjeux d'actualité tels que l'entrepreneuriat, la sécurité alimentaire et le développement durable.