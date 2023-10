Maroc: Assemblées BM/FMI - Entretiens entre Mme Fettah et la Commissaire européenne aux services financiers

Marrakech — La ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Fettah, s'est entretenue, jeudi à Marrakech, avec la Commissaire européenne aux services financiers, à la stabilité financière et à l'union des marchés des capitaux, Mairead Mcguinness, en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire internationale (FMI).

Lors de cette rencontre, les discussions ont porté sur les relations solides entre l'Union européenne (UE) et le Royaume du Maroc, ainsi que leurs défis communs.

L'occasion a été saisie pour mettre en valeur la résilience remarquable du Royaume après le séisme qui a frappé la province d'Al Haouz, le 8 septembre dernier.

La ministre a souligné, à cet égard, l'ambitieux programme de reconstruction, initié par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en réponse à cette catastrophe naturelle, affirmant que cette initiative exemplaire témoigne de la solidarité et de la mobilisation du Royaume, dans toutes ses composantes, pour faire face aux effets de ce séisme.

A rappeler que 2023 a été marquée par la sortie du Maroc des deux listes grises de l'Union européenne et du Groupe d'action financière (GAFI). Ce développement est une preuve de la stabilité de l'économie marocaine et de la force des réformes entreprises pour renforcer la transparence et l'intégrité financière, tout en ouvrant de nouvelles opportunités économiques.

Mme Fettah et la Commissaire européenne ont également discuté du rôle du Maroc en tant que partenaire économique privilégié pour son voisinage, soulignant ainsi l'importance de la coopération régionale pour la prospérité commune.