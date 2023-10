Sénégal: Un collectif d'enseignants invite l'Etat aux respects des accords

Dakar — La coordination nationale des collectifs d'enseignements du Sénégal réclame "une prise en charge conséquente" des revendications consignées avec l'Etat dans les meilleurs délais afin de garantir une année scolaire "stable et apaisée".

C'est pourquoi ce cadre a décidé de s'unir autour d'une coordination nationale regroupant l'ensemble des collectifs d'enseignants du Sénégal et de porter par eux-même »les revendications charnières qui depuis des décennies bloquent nos projections de carrière professionnelle et hypothèquent notre droit à un avenir professionnel rassurant et sécurisé », a expliqué Khalifa Ababacar Ndiaye le coordonateur national de ce collectif.

»Nous appelons tous les enseignants du Sénégal, tous les collectifs confondus à l'unisson pour défendre nos droits et notre profession », a déclaré M. Ndiaye.

Pour les syndicalistes, il n'est plus possible de "rester passifs face à ces politiques qui dévalorisent et hypothèquent l'avenir professionnel des enseignants et manifestement qui ont montré leurs limites face aux enjeux de l'éducation".

C'est dans cette dynamique, a rappelé M. Ndiaye, que la coordination nationale des collectifs d'enseignants du Sénégal compte s'inscrire pour alerter l'ensemble des acteurs et partenaire du système éducatif.

Cela, »tout en appréciant et magnifiant les acquis engrangés par les agents de la fonction publique dans le secteur de l'éducation et de la formation ».

« Il reste attesté que les questions de carrière et de formation demeurent nos préoccupations premières car ayant une ascendance directe sur la question pécuniaire et notre stabilité sociale », a relevé M. Ndiaye.

Le collectif d'enseignants a invité l'Etat du Sénégal à »rétablir l'équité dans la prise en charge des revendications communes et particulières ».