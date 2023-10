Congo-Brazzaville: Education - Les étudiants de l'Institut Confucius en stage d'immersion en Chine

Dix étudiants congolais de l'Institut Confucius dont sept de Brazzaville et trois de Pointe-Noire se sont rendus en Chine pour un stage d'immersion en langue chinoise pour trois semaines.

Ce stage d'immersion, qui a débuté en 2013 par l'envoi en Chine de vingt étudiants par l'Institut Confucius avant d'être interrompu en 2019 à cause de la Covid 19, puis repris cette année avec un nombre réduit de dix étudiants, est pris en charge à 100% par l'Institut Confucius.

Pour Geng Yujie, enseignante à l'Institut Confucius, c'est une opportunité très importante pour leurs apprenants d'aller en stage d'immersion en Chine. « Après trois ans de pause, on a finalement relancé ce programme. De 2013 à 2019, chaque année, nous avons envoyé dans le cadre de ce programme vingt étudiants en Chine. Avec le Covid, il y a eu la pause. Cette année, nous avons relancé le programme avec dix étudiants sélectionnés selon la capacité de leur niveau de chinois, à partir des textes. Ces dix apprenants sont les meilleurs de l'institut Confucius. En 2024, nous allons reprendre avec l'envoi de vingt étudiants dont une partie de Brazzaville et une autre de Pointe-Noire », a-t-elle précisé.

Quant au programme que vont suivre les étudiants en stage d'immersion, Geng Yujie a fait savoir qu'en Chine ils vont visiter les trois villes chinoises : Beijing, Jinan et Qufu ville natale de Confucius. Après ils vont mener des échanges culturels et suivre une formation de la langue chinoise à l'université de Jinan. Le but étant d'amener les apprenants à mieux apprendre le chinois et mieux connaître la culture chinoise.

Dieu-Merci Biahombela, étudiant à l'institut Confucius, n'a pas caché sa joie d'indiquer que c'est un réel plaisir pour lui d'aller en Chine. « Ce voyage me permettra de découvrir les villes et la culture chinoises. Il y aura des cours et d'autres activités en relation avec la culture chinoise que nous allons suivre », a-t-il déclaré. Pareille pour sa condisciple Breylove Bandera-Lyse, étudiante à l'institut Confucius. « Je suis heureuse d'avoir appris la langue chinoise et surtout de découvrir la Chine. Nous irons sur place voir la Grande muraille et les autres endroits symboliques et historiques de ce pays. Ça me fait un plus de voir la Chine », a-t-elle exprimé sa joie.

Notons que c'est depuis 2012 que les accords ont été signés entre l'Université Marien-Ngouabi du Congo et la Chine. En 2013, l'enseignement de la langue chinoise a débuté à l'Institut Confucius de l'Université Marien-Ngouabi, après son inauguration par les présidents Xi Jinping de la Chine et Denis Sassou N'Guesso du Congo. Depuis lors, l'Institut Confucius envoie une vingtaine de ses étudiants en Chine pour un stage d'immersion.