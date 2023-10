Afrique: CAN 2024 - Tous les groupes après le tirage au sort

Le tirage au sort de la CAN 2024 a eu lieu ce jeudi 12 octobre à Abidjan pour le tournoi qui aura lieu du 13 janvier au 11 février. Retrouvez la composition des six groupes.

Six stades ont été officiellement retenus en vue de la 34ème édition de la CAN. Les arènes sont situées dans cinq villes ivoiriennes : Abidjan, Bouaké, Korhogo, San-Pédro et Yamoussoukro.

Première nation africaine au classement Fifa, le Maroc demi-finaliste de la coupe du monde 2022 au Qatar, sera l'un des favoris de la prochaine CAN. Tout comme le Sénégal, tenant du titre.

12 anciens vainqueurs en lice

Sacrée en 2019, l'Algérie sera très attendue en Côte d'Ivoire. Les Fennecs emmenés par leur sélectionneur Djamel Belmadi voudront se racheter après leur élimination au premier tour lors de la CAN précédente et leur non-participation au mondial 2022 au Qatar. Ils se retrouvent avec le Burkina Faso (finaliste en 2013 face au Nigeria), la Mauritanie et l'Angola.

Les Lions Indomptables du Cameroun tenteront de gagner pour la 6e fois la compétition après 1984, 1988, 2000, 2002 et 2017. Alors que le Nigeria, vainqueur en 1980, 1994 et 2013, sera présent en Côte d'Ivoire pour tenter de décrocher une 4e étoile. Le match d'ouverture aura lieu entre la Côte d'Ivoire, pays hôte, et la Guinée-Bissau.

Groupe A : Côte d'Ivoire / Nigeria / Guinée équatoriale / Guinée-Bissau

Groupe B : Égypte / Ghana / Cap-Vert / Mozambique

Groupe C : Sénégal / Cameroun / Guinée / Gambie

Groupe D : Algérie / Burkina Faso / Mauritanie / Angola

Groupe E : Tunisie / Mali / Afrique du Sud / Namibie

Groupe F : Maroc / RDC / Zambie / Tanzanie