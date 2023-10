Burkina Faso: Xe édition du FILEP - Les activités officiellement lancées

Le Centre national de presse Norbert-Zongo (CNP-NZ) a organisé une conférence de presse, jeudi 12 octobre 2023, pour annoncer le lancement officiel des activités de la Xe édition du Festival international de la liberté d'expression et de la presse (FILEP).

La capitale burkinabè va vibrer au rythme de la Xe édition du Festival international de la liberté d'expression et de la presse (FILEP). L'annonce a été faite, jeudi 12 octobre 2023, à Ouagadougou par le Centre national de presse Norbert-Zongo (CNP-NZ). L'événement se tiendra sur le thème : « Médias, conflits et cohésion sociale en Afrique », sous la présidence du Président de l'Assemblée législative de Transition (PALT), Ousmane Bougouma. Selon le coordonnateur principal du CNP-NZ, Guézouma Sanogo, la Foire sera ouverte, le 14 octobre sur le site du FESPACO.

« Nous vous invitons samedi à 16H sur le site du FESPACO pour être témoins de l'ouverture de la Foire qui est co-organisée avec notre partenaire Savane Médias », a-t-il confié. Il a ajouté que le FILEP est constitué de plusieurs activités comme le colloque international, la soirée gala du Prix africain du journalisme d'investigation Norbert Zongo (PAJI-NZ), etc.. M. Sanogo a fait savoir qu'à la suite de la cérémonie d'ouverture, le colloque se poursuivra sous forme de panels, 7 au total. D'après lui, le PAJI-NZ 2023 s'annonce comme un grand succès.

En effet, le jury a annoncé avoir obtenu 5 nominés dans chaque catégorie. Le PAJI-NZ récompense les journalistes dans 4 catégories que sont la presse écrite, radio, télévision et la presse en ligne. « Dans chacune de ces catégories, il sera décerné 3 prix à savoir le prix en bronze, en argent et en or.

Les prix sont constitués de trophée et d'enveloppes financières », a-t-il soutenu. Ce sont 118 candidatures, a-t-il poursuivi, qui ont été enregistrées soit 63 dans la catégorie presse en ligne, 25 dans la catégorie presse écrite, 17 de la radio et 13 de la télé. A entendre, le coordonnateur, il sera décerné douze prix et le 13e prix, qui est le « best of the best » sera le « Sebgo d'or » qui va récompenser le meilleur des lauréats des prix en or des 4 catégories. En plus du PAJI-NZ, il y aura également la remise du Prix Marie Soleil et frère de la meilleure femme journaliste du Burkina.

Cette année, les efforts de la Namibie seront récompensés comme « Champion de la liberté de la presse 2023 » par le FILEP. Quel bilan faites-vous après 10 années d'organisation ? Le chargé de communication du FILEP, Boukari Ouoba a répondu que le bilan est satisfaisant, car, beaucoup de choses ont été acquises sous la bannière du FILEP. Quel est l'état des lieux de la liberté de presse ? M. Ouoba a laissé entendre que le rapport de RSF a montré que de nombreux efforts restent à faire.