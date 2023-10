Sénégal: Un colloque sur l'impact du changement climatique sur le secteur bancaire, les 27 et 28 octobre, à Dakar

Dakar — L'Institut supérieur de finance (ISF) va organiser, les 27 et 28 octobre prochains, au King Fadh Palace de Dakar, un colloque international sur le thème "Mitigation de l'exposition du secteur bancaire et financier aux risques climatiques : enjeux et orientations pour les banques centrales", a-t-on appris jeudi de son directeur général, Papa Diallo.

"C'est un événement que l'ISF et l'Académie du développement durable comptent organiser, les 27 et 28 octobre, au King Fadh Palace. C'est un colloque international qui va porter sur les conséquences du changement climatique sur le secteur bancaire et financier", a-t-il dit.

M. Diallo s'exprimait au cours d'une conférence de presse consacrée aux préparatifs du colloque, en présence de Souleymane Keïta, le directeur pédagogique de l'Institut supérieur de finance.

Le colloque se tient après ceux de juin 2022 sur la finance durable, et de 2021 sur l'impact de l'évolution technologique sur le secteur bancaire et financier.

Près de 200 participants sont attendus à cette rencontre internationale pour laquelle des universitaires de Ziguinchor (sud), Saint-Louis (nord), Bambey (centre) et Thiès (ouest) se mobilisent déjà.

Des experts internationaux de la Sorbonne (France), de la London School of Economics (Royaume-Uni) et d'établissements d'enseignement supérieur de la Suisse et de la Côte d'Ivoire y prendront part.

Des questions économiques, les politiques monétaires, budgétaires et fiscales seront également abordées, selon Papa Diallo.

Le colloque va se dérouler en présentiel et en visioconférence. "Notre objectif est de contribuer à la réflexion, de soulever les problèmes et de leur trouver des solutions", a dit M. Diallo.