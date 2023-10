Afrique de l'Ouest: Les autorités touristiques de la Sénégambie approuvent la réduction du prix du billet d'avion Banjul-Dakar

Parmi les succès enregistrés lors de la 45e édition du Marché International et Français Top Resa (IFTM), également appelé Top Resa IFTM 2023 par le Ministère du Tourisme et de la Culture, figure la mesure concernant le coût du billet d'avion Banjul-Dakar, qui sera désormais équivalent à celui du billet d'avion Dakar-Ziguinchor.

Les autorités touristiques de la Sénégambie approuvent la réduction du prix du billet d'avion Banjul-Dakar

Ce dernier accord a été conclu lors d'une table ronde dirigée par le délégué de la Gambie, l'honorable Hamat N.K. Bah, avec la délégation sénégalaise lors du Top Resa IFTM 2023 tenu à Paris, en France, du 3 au 5 octobre 2023.

L'honorable ministre Bah, lors de la réunion, a mis l'accent sur la question de la domestication de la route Banjul-Dakar comme promis par les deux présidents (la Gambie et le Sénégal). Lors de la réunion, il a souligné l'importance de la domestication de la route car cela bénéficierait largement les deux pays.

Cependant, la bonne nouvelle pour les parties prenantes et les personnes qui voyagent par avion de la Gambie à Dakar, au Sénégal, et vice-versa, est que le Président Directeur Général d'Air Sénégal, dans sa réponse, a promis que le lundi 9 octobre 2023, le coût du billet d'avion entre Dakar-Banjul ne sera pas plus élevé que le coût d'un billet entre Dakar-Ziguinchor.

Dans la même veine, cette année a vu la première participation de la Destination Gambie à la 45ème édition de cet important marché international et français qui s'est tenu à Paris Expo Porte de Versailles, au coeur de Paris, et qui a rassemblé 170 destinations et 30.000 professionnels du tourisme.

À Top Resa IFTM, l'équipe de Destination Gambie a eu l'occasion de promouvoir et de vendre ouvertement les produits touristiques, la culture, les objets, les hôtels et les centres de villégiature de la Gambie, la Côte souriante de l'Afrique, ainsi que les activités touristiques, entre autres, à différents ressortissants français et à d'autres participants provenant de 170 marchés de destination à travers le monde.

