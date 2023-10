Seychelles: La Seychelles Revenue Commission signe un accord avec SYDONIA pour le système d'information portuaire

Dans le but d'accélérer le dédouanement des marchandises, la Seychelles Revenue Commission (SRC) a signé un accord permettant d'intégrer le système SYDONIA (Système automatisé pour les données douanières) au nouveau système d'information de gestion de Port Victoria (PVMIS).

L'accord a été signé mercredi après-midi par le commissaire des douanes, Paul Barrack, le directeur général de la Seychelles Ports Authority (SPA), Sony Payet, et le développeur du système SYDONIA pour les Seychelles, Wassim Al-Khawand.

Dans son discours lors du lancement, M. Payet a déclaré : « Cet événement s'inscrit dans le cadre du 50e anniversaire du quai de Mahé. Nous ne pouvons pas accomplir notre tâche avec le PVMIS, sans avoir à nos côtés SRC ou SYDONIA, pour nous assurer que toutes les informations utilisées dans le PVMIS sont les informations correctes.

Le système PVMIS est un système d'information centralisé où tous les formulaires nécessaires au départ des bateaux et navires pour exercer leurs activités peuvent être remplis plus tôt et en temps réel.

Le système intègre plusieurs systèmes, tels que des solutions de comptes, d'approvisionnement, de comptabilité et des solutions Web conçues pour la planification et la gestion en temps réel des opérations portuaires.

SYDONIA est un système informatisé de gestion douanière qui couvre la plupart des procédures du commerce extérieur traitant des manifestes et des déclarations en douane, ainsi que les procédures de comptabilité, de transit et d'attente.

Pour SRC, cela signifie que le dédouanement des marchandises entrant dans le port pourra se faire à un rythme beaucoup plus rapide et profitera à tous les clients.

"Cela nous donnera l'opportunité d'échanger des informations et de mieux gérer le dédouanement des marchandises, ce qui accélérera en fait le processus et facilitera donc le commerce", a déclaré M. Barrack.

Il a ajouté que cela augmenterait également le niveau de prestation de services de la SRC, la plaçant ainsi à égalité avec d'autres pays de la région et au-delà.

"Les informations sur tous les envois arrivant aux Seychelles seront disponibles plus tôt qu'auparavant, ce qui permettra d'acquitter plus rapidement les factures d'entrée et de surveiller le mouvement des marchandises au port", a ajouté M. Barrack.

Le PMVIS a été lancé vendredi dernier par le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, et le ministre des Transports, Antony Derjacques, dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire.

Le système devrait être pleinement opérationnel à compter du 1er janvier 2024.