Sénégal: Radiation sur les listes électorales - Ousmane Sonko fixé sur son sort, ce jeudi à Ziguinchor

De l'effervescence politique ce matin au Tribunal d'instance de Ziguinchor, avec l'affaire de la radiation des listes électorales de l'opposant Ousmane Sonko en audience ce jeudi. Les partisans du maire de Ziguinchor et du parti Pastef (dissout) comptent sonner la grande mobilisation, ce jeudi, à Ziguinchor, pour apporter leur soutien au maire de la ville. Ziguinchor en alerte et où un dispositif policier est déployé aux alentours du Tribunal qui risque de connaître une atmosphère très électrique, avec l'affluence attendue.

Les partisans d'Ousmane Sonko retiennent leur souffle. C'est ce matin que le Tribunal d'instance de Ziguinchor va livrer son verdict sur l'affaire de la radiation du maire de Ziguinchor des listes électorales. L'affaire sera jugée en audience, ce jeudi matin, à Ziguinchor. Les avocats du leader du Parti Pastef dissout se mobilisent déjà pour gagner cette bataille judiciaire. Tout comme les membres de l'ex-parti Pastef qui comptent sonner la mobilisation, ce jeudi, au Tribunal de Ziguinchor.

«Il faut savoir qu'Ousmane Sonko est le maire de Ziguinchor ; alors c'est sans surprise que les populations vont se mobiliser pour apporter leur soutien à leur maire», lance le Responsable des jeunesses de l'ex-parti Pastef qui tient à souligner ceci : «si seulement c'est la justice qui sera redue, on est confiant. La procédure de l'Etat du Sénégal est biaisée depuis le départ. Mais on est confiant quant à gagner cette bataille judiciaire et rétablir Ousmane Sonko dans ses droits ...Il sera bien candidat», martèle le responsable politique.

A la question de savoir si toutefois l'affaire prend une tournure qui leur est défavorable, quelle sera la conduite à tenir, sa réponse est on ne peut plus catégorique. «C'est un combat de longue haleine et on ne va pas dévoiler notre stratégie .C'est à la population de juger si Ousmane Sonko participera ou non à cette élection et seule la détermination du peuple sénégalais fera la différence et far reculer ce régime. Nous on ne fait que sensibiliser la population sur son destin», renchérit M. Coly adjoint au maire de Ziguinchor.

Rappeler que c'est la semaine dernière que les conseillers du maire de Ziguinchor ont déposé un recours au Tribunal d'instance de Ziguinchor, après la radiation du chef de file du parti Pastef (dissout), des listes électorales. En attendant la tenue de l'audience de ce matin, un dispositif policier est mis en branle aux alentours du Tribunal de Ziguinchor qui, sans nul doute, connaitra une forte effervescence politique.