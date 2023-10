Sénégal: Abdoulaye Saydou Sow, 1er vice-président FSF - «On s'attendait pas à avoir une poule facile »

Champion d'Afrique en titre, le Sénégal a été placé dans le groupe C avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie, pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Une poule difficile que n'attendait pas vraiment, le 1er vice-président de la fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Saydou Sow, interrogé par les médias. « on ne s'attendait pas à avoir une poule facile », affirme-t-il.

« Je pense qu'on ne s'attendait pas à avoir une poule facile forcément. Les vingt quatre équipes présentes, pour moi c'est des équipes qui sont très proches. Donc, composée en tout cas six poules de quatre, vraiment on en peut pas s'attendre à une poule facile. Maintenant, la poule sur laquelle on va tomber, le Cameroun, c'est vrai, c'est un gros morceau. La Guinée et la Gambie, c'est vrai que c'est ça qui sera difficile pour nous, parce qu'en fait c'est des derbys généralement. Sénégal-Guinée, Sénégal-Mali, c'était juste des derbys ouest africains. Mais sommes toute, je pense qu'aujourd'hui, nous devons à maintenir notre niveau, à maintenir le niveau dans lequel on est, je pense qu'on parte très confiant, cette confiance qui nous habite régulièrement et pour laquelle nous devons jouer calmement pour sortir en tout cas de cette poule là », a confié le 1er vice-président de la FSF.

Quid de la réglementation qui interdirerait que deux équipes puissent s'affronter à trois mois d'une phase finale de Coupe d'Afrique. Il rétorque : « Je pense qu'aujourd'hui, les équipes sont très avancées de la préparation. Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne sais pas. On attend de voir un peu est-ce que la réglementation nous obligera à arrêter le match ou en tout cas il y aurait une ouverture pour nous permettre de jouer. Mais on verra. Pour le moment on ne peut rien dire. »