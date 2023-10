Afrique: Khalilou Fadiga, ancien international des Lions - « On va ramener cette fameuse Coupe d'Afrique inchallah chez nous, au Sénégal »

Le tirage au sort a été effectué ce jeudi à Abidjan. Champion d'Afrique en titre, le Sénégal a été placé dans le groupe C avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie, pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Très optimiste quant à l'issue de cette compétition pour les Lions de la Téranga, Khalilou Fadiga voit déjà les poulains d'Aliou Cissé ramener la coupe au Sénégal.

« Ma réaction, elle est positive. Vous savez les gens ont tendance à croire que les chemins les plus facile sont ceux qui nous amènent au trophée non. Moi, je pense que les chemins les plus difficiles passent par un match avec nos cousins et voisins, la Guinée Conakry.

Ça passent aussi par nos frères gambiens mais surtout ça passent par les Lions indomptables qu'on a eu la chance déjà de dompter. Et, j'espère que le Sénégal inchallah fera tout. Et comme, je l'ai dit tout à l'heure à Gérémy Nguitap, le sénégalais est quelqu'un de travailleur, le sénégalais est quelqu'un d'humble, on va revenir ici inchallah au mois de janvier et février, juste avec beaucoup d'humilité mais avec beaucoup de détermination et on va amener cette fameuse Coupe d'Afrique inchallah chez nous au Sénégal. »