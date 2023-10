Afrique: Tirage au sort de la CAN 2023 - Le Sénégal entre derbies et rivalité

La baraqua qui avait l'attitude de sourire au Sénégal depuis que Aliou Cissé a été porté à la tête de l'équipe nationale de football le 5 mars 2015, lors des tirages au sort pour les qualifications et/ou phases finales, n'a pas été au rendez-vous hier, à Abidjan. Pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations prévue du 13 janvier au 11 février 2024, en Côte d'Ivoire, la bande à Sadio Mané, présent à Abidjan, s'est offert deux derbies sous-régionaux (contre la Gambie et face à la Guinée) et une rivalité contre le Cameroun.

(ABIDJAN -Côte d'Ivoire) -La main de Didier Drogba n'a pas été clémente pour le Sénégal lors du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des nations prévue du 13 janvier à 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Au contraire ! La légende du football africain a placé le Sénégal, tête de série, dans la poule C en compagnie du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie. Un duel des Lions et des derbies sous-régionaux.

Les confrontations entre le Cameroun et le Sénégal font partie des rivalités qui pimentent le football africain. Si le président Augustin Senghor a rappelé à Gérémy Njitab que les Lions ont privé les Lions indomptables de la CAN 2012 organisée conjointement par la Guinée Equatoriale et le Gabon, les Sénégalais gardent des souvenirs douloureux de la seule CAN que le Sénégal a organisée en 1992. C'était le Cameroun qui avait éliminé le Sénégal dans un stade de l'Amitié (ancêtre du stade Léopold Sédar Senghor) rempli comme un oeuf. C'est aussi le Cameroun qui avait brisé le rêve de la brillante Génération 2002, lors de la finale à Bamako dans l'épreuve fatidique des tirs au but. C'est aussi le Cameroun qui avait renvoyé le Sénégal prématurément à la maison lors de la CAN organisée au Gabon en 2017. La première d'Aliou Cissé sur le banc des Lions.

Mais, il ne s'agit là que d'un rappel. «C'est de l'histoire ancienne. Nous sommes la meilleure sélection d'Afrique. Tout le monde craint le Sénégal», dixit El Hadji Ousseynou Diouf. Alassane Ndour embouche la même trompette. «C'est du passé. Restons sur le présent. Nous avons évolué. Les choses ont beaucoup changé. Nous sommes à notre place et on entend y rester», tonne l'ancien latéral gauche qui était inconsolable après la finale perdue en 2002 à Bamako.

DUELS FRATRICIDES

Par ailleurs, il faut relever les duels fratricides entre le Sénégal et la Guinée mais aussi et surtout entre le Sénégal et la Gambie. Jamais dans l'histoire, Lions et Scorpions n'ont eu à s'affronter en phase finale de Coupe d'Afrique des nations. Mais le match entre les deux sélections lors des éliminatoires de la CAN 2006 reste gravé dans les mémoires. Après un match nul blanc extrêmement tendu à Banjul, les Lions avaient «mordu» les Scorpions au stade Léopold Sédar Senghor. Un score sans appel (6-1) avec un coup franc magistral de Khalilou Fadiga de retour d'une opération du coeur qui avait fini par briser sa carrière.

Que dire des duels Syli-Lions ? Lors de la dernière CAN au Cameroun, les deux sélections s'étaient frottées au stade de Baffoussam. Un résultat nul qui avait satisfait la Guinée face à un Sénégal diminué par la Covid-19 et une cascade de blessures. Mais on se souviendra surtout de ce duel à Alexandrie lors de la CAN 2006 où les Lions avaient réussi à renverser le match après un très mauvais départ suite à une bourde de Tony Mario Sylva. Kaba Diawara passé entre temps sélectionneur avait trompé la vigilance du portier sénégalais, avant que Mamadou Niang, Pape Bouba Diop et Henri Camara ne scellent le sort du match avec un virevoltant Diomansy Kamara, au sommet de son art.

C'est dire que la ville de Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, verra de très bons matches. A noter que le tirage au sort a été effectué dans un somptueux cadre du Palais des Expositions par l'international Sénégalais Sadio Mané, l'international Marocain Achraf Hakimi, les anciens internationaux Nigérian John Mikel Obi et Ivoirien Didier Drogba.

Résultat du tirage

Groupe A : Côte d'Ivoire / Nigeria / Guinée équatoriale / Guinée-Bissau

Groupe B : Égypte / Ghana / Cap-Vert / Mozambique

Groupe C : Sénégal / Cameroun / Guinée / Gambie

Groupe D : Algérie / Burkina Faso / Mauritanie / Angola

Groupe E : Tunisie / Mali / Afrique du Sud / Namibie

Groupe F : Maroc / RDC / Zambie / Tanzanie