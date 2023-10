Gabon: L'appel de la jeunesse au Président de la Transition pour une participation active au processus de mise en place des nouvelles institutions

Dans une lettre datée du 12 octobre 2023, adressée au Président de la Transition, Président de la République gabonaise, Chef de l'État, Général Brice Clotaire Oligui Nguema, les jeunes gabonais ont appelé, par le biais du Collectif des Jeunes pour la Patrie (CJP), à la reconnaissance et à l'intégration des institutions de jeunesse dans le processus de reconstitution du paysage politique.

La lettre, signée au nom de la jeunesse gabonaise, reconnaît le rôle fondamental que cette cohorte dynamique joue dans la nation, représentant fièrement 70 % de la population. Elle affirme également leur désir ardent de jouer un rôle actif et significatif dans la reconfiguration des institutions politiques du pays.

Les jeunes mettent en avant un certain nombre de résolutions et conventions internationales auxquelles le pays a souscrit, notamment la Convention de Moncton au Canada, la Charte africaine de la jeunesse et la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations-Unies. Toutes ces initiatives encouragent la participation des jeunes à la prise de décisions politiques à tous les niveaux.

La Politique Nationale de la Jeunesse du Gabon, adoptée en 2013, a également été évoquée dans la lettre. Elle vise la promotion d'une jeunesse autonome, solidaire, responsable et engagée, mais son implémentation n'a été que partielle.

%

Le courrier souligne le fait que, malheureusement, la jeunesse gabonaise a été durement touchée par la mauvaise gouvernance, le chômage, la baisse du niveau de l'éducation et la perte des valeurs. Les jeunes estiment qu'ils ont été laissés de côté lors des grandes décisions politiques qui ont façonné le pays, sans que leurs besoins et aspirations soient réellement pris en compte.

Actuellement, le pays est en train de constituer ses institutions et rédiger une nouvelle constitution, une opportunité unique de redéfinir le paysage et de créer un avenir meilleur pour tous. Les jeunes appellent à Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République Gabonaise, Chef de l'État, Général Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, à mettre en place des institutions de jeunesse solides, notamment le Conseil National de la Jeunesse du Gabon (CNJG) et le Parlement Gabonais des Jeunes (PGJ), conformément aux résolutions et conventions internationales citées précédemment.

Ils en appellent aussi à l'application de la Loi n°9/2016 du 5 septembre 2016 fixant les quotas d'accès des femmes et des jeunes aux élections politiques et celui des femmes aux emplois supérieurs de l'État, entre autres au Sénat, à l'Assemblée Nationale et au Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), etc.

La lettre se termine sur une note d'optimisme, exprimant la croyance en la vision de Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République Gabonaise, Chef de l'État, Général Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA pour l'avenir du Gabon. Les jeunes Gabonais espèrent que ce courrier servira de point de départ à un dialogue ouvert et constructif sur la manière de créer un Gabon meilleur pour tous.

Cette lettre souligne l'importance d'impliquer la jeunesse dans le processus politique et de reconnaître son rôle central dans la construction de l'avenir du pays. La réponse du président de la transition à cette demande pourrait avoir un impact significatif sur la direction future de la politique gabonaise. La jeunesse est prête à collaborer avec les nouveaux dirigeants pour façonner un avenir plus inclusif et prospère pour le Gabon.