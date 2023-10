Congo-Kinshasa: Le Potentiel - « Félix Tshisekedi fait Docteur honoris causa de l'UNIKIN »

Des journaux parus ce vendredi à Kinshasa s'intéressent au chef de l'Etat, Félix Tshisekedi qui a été fait, jeudi dernier, docteur honoris causa en sciences politiques et relations internationales par l'Université de Kinshasa (UNIKIN).

De l'avis unanime du jury ad hoc, rapporte le Potentiel, le Président Tshisekedi a reçu ce diplôme honorifique à cause de ses nombreuses réalisations depuis son accession à la magistrature suprême.

« En effet, le président Félix Tshisekedi a accompli un faisceau d'actes, posé de multiples gestes qui inscrivent désormais notre pays dans un horizon de temps et d'espaces caractérisé, notamment, par l'espérance en l'avènement d'une société humaine prospère, ouverte et démocratique fondées sur les valeurs de paix, de justice et d'état de droit », a indiqué le professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de l'Unikin, repris dans les colonnes de ce quotidien.

Ce dernier, note ce tabloïd, a relevé quelques actions d'éclat menées par le président Tshisekedi au cours de son premier quinquennat, notamment, l'amélioration du climat des affaires, l'accroissement exponentiel du budget national de 5 à 16 milliards USD, la rehausse du PNB national, la lutte contre la corruption, le renégociation des contrats chinois et l'afflux de nouveaux investisseurs. Selon ce journal, Félix Tshisekedi, premier chef de l'Etat congolais à recevoir cette prestigieuse récompense de l'UNIKIN, s'est dit conforté à poursuivre sa politique de gouvernance pour le peuple.

Forum des As fait savoir que le chef de l'Etat a reçu ce diplôme en présence de son épouse Denise Nyakeru, du corps scientifique de l'Université de Kinshasa et une poignée d'autorités politiques et administratives du pays.

Ce quotidien précise que le doctorat honoris causa représente dans la tradition universitaire qui remonte à 1919, une marque de distinction offerte par une université à une personnalité s'étant particulièrement distinguée dans un domaine donné.

Félix Tshisekedi rejoint ainsi le cercle très fermé des docteurs honoris causa de l'UNIKIN dont l'ancien Président de la République de Namibie Sam Mujoma et Mgr Plevoets, souligne ce tabloïd. Selon ce portail, le Président Tshisekedi a, à cette occasion enfilé la toge tricolore de l'UNIKIN et l'écusson de l'université mère de la RDC.

Ce journal note que le jury était composé des professeurs Ntumba Luaba, Kazumba Tshiteya, Djoli, Tazi Kizey, Langwana et Atshwel reconnus réputés éminents au sein de cette grande université congolaise.

Élevé à ce rang, précise EcoNews, le président de la République, Félix Tshisekedi a prononcé un discours d'investiture axé sur le principe de la bonne gouvernance.

Le Président Tshisekedi, écrit ce quotidien, qui a également reçu les insignes de l'UNIKIN, a dit avoir accepté ce titre « avec humilité pour l'avènement d'un Congo uni, fort et prospère ». « C'est avec une conscience aiguë que je prends toute la mesure du geste posé à mon égard », a-t-il indiqué, dans le discours qu'il a prononcé pour la circonstance, Signale cet hebdomadaire. Évoquant sa vision qui met en exergue le tandem « capital-travail», avec l'homme comme pierre angulaire, poursuit ce tabloïd, Félix Tshisekedi a affirmé : «Il demeurait impératif de m'attaquer, par le prisme de la bonne gouvernance, à l'éducation et la santé».

Conscient de l'obstacle que constitue la corruption pour la bonne gouvernance, explique le chef de l'Etat, ce fléau devra être combattu au même titre que la faim, la pauvreté et la maladie.

Maintenant, estime ce portail, il faudra y aller par les prénoms comme il y a désormais deux docteurs Tshisekedi dans les archives de l'Université de Kinshasa.

L'un, le père, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, docteur en droit de l'UNIKIN (ex-Lovanium), et l'autre, le fils, Félix Tshisekedi Tshilombo, désormais docteur honoris causa de l'Unikin.

En son temps, rappelle Econews, Joseph Kasa-Vubu avait été fait docteur honoris causa de l'Université Officielle du Congo en 1963 et le maréchal Mobutu avait été gratifié d'un doctorat honoris causa de l'Université de Séoul en 1984. Joseph Kabila recevra un doctorat honoris causa de Hankuk University of Foreign Studies de Séoul, lors de sa visite officielle en Corée du Sud en 2005

En sa double qualité de professionnel de la craie à l'Université de Kinshasa et de mandataire public, indique l'Avenir, professeur Jeanneau Kikangala Ngoy a pris part, ce jeudi 12 octobre 2023, à la cérémonie qui a consacré l'élévation du président Félix Tshisekedi, au rang de docteur honoris causa, à l'université de Kinshasa.

Selon ce quotidien, le Directeur général de l'Office des routes a vivement félicité cette élévation du premier citoyen de la République en raison de ses nobles réalisations au sommet des institutions congolaises.

Le premier génie civil de l'Office des routes juge opportun la décision du rectorat à travers un jury composé d'éminents professeurs de l'université de Kinshasa, d'autant plus que le président de la République FéLix Tshisekedi a accomplie plusieur5s réalisations depuis son avement à la tête du pays.

Ce journal explique qu'il s'agit d'une reconnaissance de l'excellence et du dévouement de l'individu honoré.

Après avoir reçu son titre honorifique, note la Prospérité, le chef de l'Etat déclare que « bien que de nombreux efforts aient été consentis à ce jour pour améliorer la gouvernance et parfaire le devenir de notre nation, la tâche demeure encore conséquente».

A l'en croire, fait savoir ce quotidien, pour accélérer les bonnes actions et mieux préparer l'avenir, il est important d'ancrer les valeurs éthiques, morales et sociales dans la pratique quotidienne de la gestion de l'État afin de mieux assumer les responsabilités de l'État. Pour Félix Tshisekedi, cité dans les colonnes de ce portail, la bonne gouvernance est pressentie comme une nécessité impérieuse pour le maintien d'un climat de confiance entre les dirigeants et les administrés, ainsi qu'entre les acteurs politiques eux-mêmes.

Après son discours, ajoute ce journal, l'heureux récipiendaire a signé le livre d'or de l'UNIKIN, avant de se plier au rituel de la photo souvenir.

Cette cérémonie, agrémentée par la chorale Monseigneur Luc Gillon, a été également marquée par une projection de témoignages sur les actions du Président de la République, conclu la Prospérité.