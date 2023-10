Sénégal: Me Saïd Larifou, avocat d'Ousmane Sonko - « Nous pouvons dire que nous sommes très bien servis »

C'est un ouf de soulage pour la défense d'Ousmane Sonko qui est sortie victorieuse dans son combat judiciaire qui l'oppose à l'Etat du Sénégal. Une victoire que recommande de savourer Me Saïd Larifou, avocat du leader de PASTEF, Ousmane Sonko.

« C'est une victoire, il faut la savourer. Le combat sera très long. Nous savourons avec un immense plaisir cette première étape qui est une étape victorieuse. Dans des démocraties il faut des institutions mais il faut des hommes très courageux, solides. Et nous pouvons dire que nous sommes très bien servis. Personnellement, j'ai une immense satisfaction d'avoir avec mes éminents confrères contribué à la consolidation des valeurs et puis de l'héritage démocratique de ce grand pays qui est le Sénégal.

La décision d'aujourd'hui va inspirer d'autres juridictions de d'autres pays également. C'était une contribution très précieuse que le Sénégal une nouvelle fois donne à l'Afrique et puis au monde entier et d'autres africains et j'en suis certains d'autres magistrats des autres pays, j'en suis certain vont s'inspirer du courage de l'institution judiciaire du Sénégal qui se détachent de plus en plus des autres pouvoirs. »