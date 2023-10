Afrique de l'Ouest: « Festival des pirates » - Mise en avant des atouts historiques de Sainte-Marie

L'île Sainte-Marie appelée également Nosy Boraha est de plus en plus prisée par les touristes locaux et internationaux.

Après les difficultés rencontrées durant la pandémie, les touristes commencent à affluer. « 30 000 touristes ont été enregistrés en 2019. Nous nous rapprochons déjà de ce nombre actuellement avec 25 000 touristes recensés mais notre objectif est de multiplier cet effectif en mettant en avant les atouts touristiques de cette île », rapporte Diana Ndalana, vice-présidente de l'association LCDF.

Cette association qui est en charge de gérer , d'entretenir et de promouvoir le circuit « Pirate Island » a ainsi prévu d'organiser le « festival des pirates » du 27 au 29 octobre pour la promotion du tourisme local. Plusieurs évènements et activités seront au programme pour cette première édition comme la chasse au trésor avec des lots à gagner pouvant aller jusqu'à 1 500 000 ariary, le concours Bingy Be, un grand spectacle musical sans oublier la remise des trophées et le grand repas de clôture.

Visites. Le circuit « Pirate Island », comme son nom l'indique, est une invitation à la découverte de l'histoire unique de la piraterie sur Sainte-Marie.

A travers ce circuit , l'association LCDF souhaite faire découvrir aux touristes les mystères qui planent autour de l'île. Ils sont ainsi invités à venir sur les lieux pendant toute la période de l'année, si d'habitude la saison des baleines qui se situe entre le mois de juin à octobre a toujours été le moment où on enregistre une forte affluence des touristes. Parmi les sites à visiter , il y a entre autres l'église catholique d'Ambodifotatra qui domine la baie et l'ilot Madame.

Le vieux fort, le cimetière des pirates, la piscine naturelle , le musée de l'île et l'Ile aux Forbans font également partie des lieux à visiter.