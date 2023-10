Congo-Kinshasa: Toutes les personnes physiques titulaires de droits miniers ont 10 jours pour se constituer en personne morale

Toutes les personnes physiques titulaires de droits miniers ont 10 jours pour se constituer en personne morale.

Cela pour se conformer aux prescrits du code minier selon lequel seules les personnes morales peuvent accéder aux droits miniers.

Ce rappel à l'ordre est contenu dans un communiqué rendu public ce 11 octobre par le cadastre minier. Précisions de Cynthia Bashizi Nabizana.

Autres sujets

Kinshasa : Forum sur l'entrepreneuriat

Atteindre la barre de 1 million des Petites et moyennes entreprises pour générer 8 Millions d'emplois en RDC.

C'est l'un des défis majeurs au coeur d'un grand forum sur l'entreprenariat congolais coorganisé mercredi 11 octobre au Pullman par l'entreprise Quantum Vertex en partenariat avec le ministère de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises (EPME), organisation patronnée par le du Chef de l'Etat.

Bunia : Des centaines de véhicules transportant des marchandises et des passagers à bord sont coincés dans des bourbiers qui bloquent le passage entre Lopa et Jina

BREVES

Le premier hôtel Novotel en RDC ouvre ses portes à Kinshasa dans la commune de la Gombe.

L'annonce a été faite dans un communiqué publié ce jeudi 12 octobre.

Novotel est une marque hôtelière détenue par le groupe Accor également propriétaire de l'hôtel Pullman en RDC.

%

Le Novotel Kinshasa dispose de 115 chambres Standard, Exécutive et Suites.

Aucune information n'est encore disponible en ce qui concerne le nombre d'emplois que cette activité va générer.

La situation sécuritaire au Proche-Orient avec les attaques du Hamas contre l'État d'Israël impacte déjà sur la flambée du Baril du pétrole à l'international et au niveau national, il s'observe une relative stabilité du taux de change du franc congolais par rapport à la devise américaine ; il en est de même pour la stabilité de l'inflation.

C'est le comite de conjoncture économique réuni ce mercredi 11 octobre autour du premier ministre Sama Lukonde qui le dit a également aborde des discussion relatives à la diversification de l'économie congolaise, ce qui permettrait d'arriver à une stabilité macroéconomique.

Plus de 12 000 participants venus des quatre coins du monde, dont environ 4 500 représentants des 190 délégations officielles conduites par les ministres des Finances et les gouverneurs des Banques centrales prennent part depuis lundi 9 octobre aux assemblées annuelles de la BM et du FMI qui se tiennent à Marrakech au Maroc.

Au menu de ces assemblées qui retrouvent les terres africaines 50 ans après, figure la présentation des rapports portant sur les perspectives de l'économie mondiale ainsi que des SIDE évents pour discuter de plusieurs questions relatives notamment à la crise énergétique, aux défis climatiques, à la migration, à la coopération internationale, à la relance post-Covid et à la fragmentation politique et économique au niveau mondial. Le Ministre congolais des Finances, Nicola Kazadi, a présidé, le mardi 10 octobre 2023, la réunion du Groupe AFRIQUE II des pays africains membres du FMI et de la BM, a affirmé que l'économie mondiale est demeurée incertaine à cause du « durcissement des conditions financières. Il faut dire que c'est Nicolas Kazadi le Président en fonction du Groupe AFRIQUE II.

Lubumbashi : L'invité de l'économie ce soir est le responsable de Katanga Global Investment, une entreprise qui s'occupe de la protection et de la sécurité au travail.

Patrick Katengo nous parle de l'importance de la sécurité au travail. Il répond aux questions de Jean Ngandu.