Nigeria: 40 jours de jeûne et de prière pour l'unité du pays

Abuja — "L'une des choses qui a créé des tensions au cours de la dernière période électorale a été le fait que de nombreux chrétiens du Nigeria ont été effrayés par l'idée d'un ticket formé par un Président et un Vice-président qui sont tous deux musulmans. Beaucoup ont eu peur, mais si Dieu le veut, cette peur s'est apaisée", a déclaré le professeur Anthony Bature, président du Renouveau charismatique catholique du Nigeria, lors de l'Assemblée nationale solennelle (NaSA). La plateforme oecuménique regroupant certaines dénominations chrétiennes du Nigeria s'est réunie au Centre oecuménique national d'Abuja, où il a été décidé d'appeler à 40 jours de jeûne et de prière pour le bien de la nation, du 20 octobre au 30 novembre.

Les représentants de la NaSA ont félicité le président Bola Tinubu et le vice-président Kashim Shettima pour l'équilibre de l'action gouvernementale et des nominations politiques. Le président et son vice-président ont fait preuve d'équilibre dans le type de nominations politiques qu'ils ont effectuées", a souligné Anthony Bature.

Bola Ahmed Adekunle Tinubu a été élu président en février et a pris ses fonctions le 29 mai. Il a pour adjoint Kashim Shettima, un autre homme politique de confession musulmane, renversant ainsi la coutume non écrite qui veut qu'un président chrétien soit flanqué d'un adjoint musulman et vice-versa. Une décision qui a fait craindre un renforcement de la présence "musulmane" dans l'administration de la Fédération, après le régime considéré par beaucoup comme condescendant de son prédécesseur Muhammadu Buhari.

"Depuis le début de la campagne électorale, de nombreuses prophéties de malheur ont été diffusées, selon lesquelles le Nigeria allait brûler et se désintégrer, mais Dieu tout-puissant nous a maintenus ensemble dans la paix, l'unité et l'harmonie, et nous a permis de traverser l'élection sans encombre, et nous avons maintenant un gouvernement qui a été formé sous la direction de notre président compétent, le sénateur Bola Ahmed Tinubu, et de son adjoint, le sénateur Kashim Shettima", a déclaré Leonard Kawas, directeur général du World Harvest Ministry, qui a présidé la réunion oecuménique. "Par la grâce de Dieu, en tant que responsables d'Église, nous avons le devoir, selon la parole du Seigneur, de prier et de soutenir tout gouvernement du jour, et à ce jour, nous avons un gouvernement en place. Il est de notre devoir de prier pour le gouvernement et d'encourager une atmosphère pacifique dans la nation afin que le gouvernement soit en mesure de faire le travail pour lequel il a été élu, car aucun progrès significatif ne peut être réalisé dans une atmosphère de chaos", a-t-il conclu.