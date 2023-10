Madagascar: Plan d'eau douce - Pêche continentale interdite, à compter du 15 octobre 2023

La pêche continentale, sous toutes ses formes, est interdite dans tous les plans d'eau douce à compter du 15 octobre 2023.

Trois régions sont pour l'heure concernées par cette disposition prise par le ministère en charge de la Pêche et de l'Economie Bleue, à savoir Vatovavy, Ihorombe et Atsimo Atsinanana.

En revanche, la période de fermeture de pêche diffère d'une région à une autre.

Pour la région Vatovavy, entre autres, elle s'étend jusqu'au 30 novembre 2023.

Quant à Ihorombe, la pêche est interdite dans les eaux continentales et saumâtres du domaine public de l'Etat sul l'étendue de la région jusqu'au 15 décembre 2023.

Et dans la région Atsimo Atsinanana, toute activité de pêche, de collecte, de transport et de commercialisation des poissons d'eau douce et d'eau continentale, n'est pas autorisée du 15 octobre au 15 novembre 2023.

Pisciculture. Parlant de la pêche à la ligne sur les rives, les autorités compétentes autorisent les acteurs à pratiquer cette activité tandis que la vente des produits capturés reste interdite.

Seule la pêche destinée à l'autoconsommation est autorisée.

Mais les consommateurs pourront encore se procurer des poissons grâce au développement de la pisciculture sur tout le territoire national.

En effet, seuls les pisciculteurs ayant au préalable une autorisation de création d'un établissement de production, notamment une autorisation d'installation piscicole et de transport de poissons pourront procéder à la commercialisation et l'expédition des poissons de consommation comme le tilapia, les carpes, les « fony » et les gouramis.

Le ministère de tutelle tient à préciser que la vente de ces produits de pêche issus de la pisciculture se fait uniquement au niveau des hôtels, des restaurants, des poissonneries et des établissements piscicoles.

Par ailleurs, tout opérateur oeuvrant dans les domaines de la collecte, de transport, de restauration, de commercialisation, et de conservation des produits de pêche doit faire une déclaration réglementaire des stocks existants au niveau des services techniques avant la date de fermeture de la pêche en eau douce et continentale.

Les services techniques du ministère de la Pêche et de l'Économie Bleue, le centre de Surveillance de Pêche et les forces de l'ordre travaillent de concert pour assurer le respect de cette période de fermeture de pêche dans ces trois régions.