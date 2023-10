Madagascar: Transformation Rurale Rapide - Une approche en faveur des communautés de base

Le PAM et le ministère de l'Agriculture travaillent ensemble pour transformer les communautés rurales de Madagascar, notamment pour les populations du Sud du pays gravement affectées par des périodes de sécheresse intense et dévastatrices.

« Stimuler l'agriculture locale à créer des emplois et à améliorer les conditions de vie et la sécurité alimentaire en particulier des communautés du sud de Madagascar, rendues vulnérables par la sécheresse ».

Tel est l'objectif de la Transformation Rurale Rapide, une approche holistique initiée via une collaboration entre le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage malgache et le Programme Alimentaire Mondial (PAM).

L'initiative vise à « favoriser la création d'opportunités agro-alimentaires et d'autres secteurs afin de générer des revenus pour la communauté et ainsi renforcer le cadre des systèmes alimentaires, en encourageant le développement de chaînes de valeur inclusives ».

Ce, en apportant des solutions concrètes et durables pour lutter contre la faim et la malnutrition dans le sud du pays.

Exemple. À Fenoarivo, dans la région Anosy, la communauté et particulièrement les agriculteurs bénéficient de différents appuis à travers des équipements mis en place au sein d'un site TRR récemment inauguré.

Dans cette zone la plus affectée par la sécheresse de 2020-2021, des moulins de grains, la transformation des denrées comme le gari, la formation et la mise en place de guichets agricoles offrent des alternatives durables aux populations vulnérables.

En outre, le site RRT a « une vocation multisectorielle et permet la formation digitale des pratiques agricoles, la diffusion d'informations climatiques et les techniques agricoles modernes adaptées aux conditions climatiques et hydriques du Sud en plus d'autres thèmes comme la nutrition, le planning familial et autres ».

Il conviendrait de noter que quatre sites TRR sont actuellement fonctionnels dans les régions Anosy et Androy. Trois autres sont également en cours d'installation.