Tunisie: Match amical | (Aujourd'hui à 12h00) - Un nouveau statut à préserver

Les matches de préparation à la CAN et aux éliminatoires de la Coupe du monde avec des adversaires de bon calibre, tels que la Corée du Sud aujourd'hui, constituent le meilleur carburant pour entretenir le capital confiance et la marge de progression importante de l'équipe de Tunisie

La remarquable prestation et le large succès par trois buts à un des Aigles de Carthage dans le dernier match amical avec les Pharaons égyptiens au Caire a été, certes, une excellente performance.

Les hommes de Jalel Kadri ont montré qu'ils ont franchi un autre palier dans la hiérarchie du football mondial et acquis un nouveau statut et une posture qui font d'eux une équipe qui impose le respect face à n'importe quel adversaire.

Jalel Kadri a souligné, après le match contre l'Égypte «ce grand acquis qu'est l'augmentation du capital confiance dans le groupe.

«Mais il ne faut pas pour autant bomber le torse, croire et faire croire, à trois mois du coup d'envoi de la CAN ivoirienne, que le team tunisien est perché sur le toit de l'Afrique.

Ces deux matches contre la Corée du Sud aujourd'hui et le Japon mardi prochain sont deux tests de grand calibre qui vont remettre les têtes à l'endroit pour plus d'humilité et plus de travail pour les prochaines échéances afin d'éviter les mauvais résultats et faux pas qui pourraient forcer à des remises en question et à une chute de ce sommet atteint.

Plus d'envie et d'appétit

Il est sûr qu'avec ces Coréens qui mettent de la vitesse dans leur jeu, qui sont très habiles et très agiles dans le travail d'approche de la zone de vérité adverse, il y aura de la qualité en face de l'équipe de Tunisie.

Les Aigles de Carthage ne pourraient les contrer et contrecarrer leur jeu rapide et bien cousu qu'en mettant de l'intensité et de l'agressivité dans leur jeu et qu'en faisant preuve de plus d'envie et d'appétit pour plus d'efforts et de débauche d'énergie, plus de solidarité et de complémentarité entre les trois lignes dans les deux animations défensive et offensive et dans l'efficacité dans les deux surfaces.

Il faudra multiplier les courses de montée et de repli, être prompts et précis dans les passes et éviter les déchets dans le jeu.

Un ballon raté, une mauvaise anticipation, une fraction de seconde de retard dans les interceptions, un égarement et un écart dans le marquage sur les actions en mouvement ou sur les balles arrêtées seront des détails qui détermineront le sort de cette rencontre.

Une défense à trois ?

Le maintien de Ali Abdi dans la liste des convoqués pour ces deux matches et le rappel de Oussama Haddadi sont un indice que le sélectionneur Jalel Kadri entend garder la formule d'un axe défensif axial à trois qui a bien réussi devant les Egyptiens.

Comme on ne change pas une équipe qui gagne, on ne bousille pas un schéma de jeu qui marche et qui fonctionne bien.

La déclaration du docteur Souhail Chemli, le chef du staff médical de la sélection nationale la veille de ce match, que Ali Abdi est rétabli et opérationnel conforte cette option.

Il y aura donc bien une charnière centrale à trois (Meriah-Talbi-Abdi ou Meriah-Talbi-Haddadi) pour positionner les deux latéraux Wajdi Kechrida et Ali Mâaloul plus haut sur les deux flancs afin de bloquer le déclenchement des manoeuvres d'approche coréennes loin de notre zone de sécurité et d'amorcer les contres rapides à partir du milieu de terrain pour avoir ce temps d'avance sur l'adversaire en déséquilibre défensif.

Jalel Kadri a évoqué ce deuxième grand acquis de notre team national après la performance du Caire qu'est «cette flexibilité tactique avec ce pouvoir d'alterner entre le 4-3-3 et le 3-4-3 avec facilité selon les situations et la physionomie du jeu».

Il a donc fait appel à six milieux de terrain (Laidouni, Skhiri, Ben Romdhane, Mejbri, Rafia et Ben Slimane) et six joueurs de percussion et de finition (Msakni, Achouri, Sliti, Ltaief, Jebali et Jouini) pour se donner les moyens d'opérer cette flexibilité du système de jeu et lancer dans le match des jokers et atouts surprises pour varier le jeu ou corriger une option qui ne donne pas ses fruits.

Comme on le constate, il a écarté les jeunes talents de ce voyage et n'a sollicité que les joueurs d'expérience.

Signe qui ne trompe pas que, pour lui, il faut stabiliser l'effectif et le système de jeu pressentis pour un meilleur rodage à la phase finale de la Coupe d'Afrique.