Angola: L'Exécutif annonce une simplification des droits fonciers

Luanda — Le secrétaire du Président de la République pour la Réforme de l'État, Pedro Fiete, a annoncé jeudi, à Luanda, la mise en oeuvre de la simplification des procédures de droits fonciers, dans le cadre du projet Simplifica.

Le responsable qui parlait lors de la Xème édition du Café CIPRA sur "l'Impact de Simplifica sur la vie des citoyens", a dit que dans un avenir proche, l'oeuvre majeur du projet se concentrera sur ce domaine et garantira la simplification de l'enregistrement de la propriété immobilière (titrisation de biens).

Le secrétaire a informé que dans les deux prochains mois, la question de l'approbation des études supérieures sera également résolue, ainsi que celle des licences de construction et industrielles (règlements, règles et solution technologique à cet effet).

Selon Pedro Fiete, plusieurs documents ont été supprimés pour délivrer le permis de travaux et une mesure d'approbation tacite a été établie pour les circonstances dans lesquelles le permis environnemental n'est pas délivré dans les 30 jours.

Dans le domaine de l'activité de restauration, a-t-il expliqué, les pouvoirs d'autorisation appartiennent désormais aux administrations municipales, à l'exception des restaurants de luxe ou de premier ordre.

Investir dans la digitalisation des services

Pedro Fiete a souligné que la modernisation et la numérisation constituent une voie irréversible dans l'administration publique, pour réduire les files d'attente et le service en face à face, dans un contexte où la population du pays a considérablement augmenté.

"L'Etat, en tant que prestataire de services, doit le faire aujourd'hui de manière efficace, d'où la raison de la simplification", a-t-il soutenu.

Dans un autre domaine, le directeur national de l'Identification, des Registres et des Notaires, Aristides Marques, a déclaré que le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme travaillait sur le profil de ses employés, pour corriger d'éventuelles lacunes dans le service au public.

Il a reconnu qu'il existe parfois des attitudes et des comportements isolés de certains employés qui ternissent la bonne réputation de l'institution.

Plus de 300 mille carte d'identité (BI) à recevoir

Le responsable a fait savoir que l'État investit dans les consommables et autres technologies, mais que les citoyens mettent du temps à récupérer leurs documents, notant que certains expirent même aux guichets de l'institution.

Il a affirmé que les Angolais résidant dans 30 pays de la diaspora bénéficient déjà de la délivrance d'une carte d'identité (BI).

L'Exécutif, à travers le Secrétariat du Président de la République pour la Réforme de l'État, promeut la mise en oeuvre du projet Simplifica, dans le but de réduire progressivement l'excès de bureaucratie dans le traitement des processus administratifs et d'améliorer le service public fourni aux citoyens et aux entreprises dans les départements de l'État.

Actuellement, le niveau de mise en oeuvre de Simplifica 1.0 est de l'ordre de 76 pour cent, étant donné que 23 lois, sur un total de 32, sont pleinement exécutées et faciliteront l'accès des citoyens aux services publics, tout en réduisant le temps de service et de réponses à leurs demandes.

Sur les 99 mesures prévues, 75 sont effectivement mises en oeuvre dans le cadre du projet Simplifica 1.0, approuvé par le décret présidentiel nº 161/21, du 21 juin, selon un communiqué.

Simplifica 2.0, créée par le décret présidentiel n° 182/22 du 22 juillet, a un taux d'exécution de 37,1 pour cent, puisque sept des 26 lois prévues et 33 mesures sur les 89 prévues ont été mises en oeuvre.

L'objectif est d'éliminer 121 exigences, sur les 291 existantes dans l'Administration Publique, d'unifier 13 documents qui couvrent des matières identiques et transversales, de prolonger la durée de validité de dix documents et licences et d'intégrer 20 procédures actuellement effectuées par différents services.

L'événement est une initiative du Centre de Presse de la Présidence de la République (CIPRA) qui réunit dans un seul espace pour un dialogue ouvert et « sans médiateur » des responsables gouvernementaux, des représentants de la société civile et des journalistes.

La 9ème édition du Café CIPRA - Diálogo Sem Mediação, s'est déroulée sous le thème « La relance de l'industrie et la promotion de l'employabilité ».