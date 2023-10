Angola: Le potentiel agricole de l'Angola suscite l'intérêt des Américains

Luanda — Une délégation d'affaires du secteur agricole américain, conduite par le secrétaire adjoint du Département de l'Agriculture des États-Unis d'Amérique (USA), Xochitl Torres Small, visite l'Angola entre le 28 novembre et le 1er décembre de cette année.

L'annonce a été faite par l'ambassadeur d'Angola à Washington, Agostinho Van-Dúnem, à l'issue d'une réunion, mercredi (11), avec Jamie Haig, responsable des missions commerciales au Département américain de l'Agriculture.

Selon un communiqué de presse de l'Ambassade d'Angola aux États-Unis d'Amérique, auquel l'ANGOP a eu accès jeudi, le déplacement du secrétaire adjoint du Département de l'Agriculture, Torres Small, à la tête d'une mission d'affaires de 31 hommes d'affaires américains, lié à l'agroalimentaire, représente l'engament de l'Exécutif dans ce secteur.

Nous avons eu le souci de transmettre à nos partenaires américains la nécessité de considérer la sécurité alimentaire comme un facteur de cohésion sociale, de diversification économique et, surtout, un facteur de stabilité régionale", a indiqué le diplomate angolais.

L'ambassadeur Agostinho Van-dúnem a dit qu'en plus des hommes d'affaires américains, le Département américain de l'Agriculture a également invité des hommes d'affaires de la République démocratique du Congo, de la Zambie et du Kenya, qui devraient rejoindre la classe d'affaires angolaise, dans ce qui est la première grande mission commerciale américaine sur le continent africain.

%

Pour les États-Unis, l'Angola dispose d'un marché de consommation important et de grandes opportunités d'exportation de produits américains, tels que la volaille, les légumineuses, le blé et le vin. Les partenaires industriels locaux et américains voient également des opportunités pour d'autres produits, notamment le riz, le soja, l'huile végétale, le boeuf et le porc et les boissons distillées, a ajouté le responsable.

Selon l'agenda de travail de la visite, la délégation rencontrera des hommes d'affaires nationaux et ceux des pays invités.

Avec les responsables gouvernementaux, les autorités américaines espèrent évaluer et discuter de sujets tels que le changement climatique, la biotechnologie et les projets du gouvernement angolais visant à développer les cultures et l'élevage.

Des rencontres sont également prévues avec les ministres du Commerce et de l'Industrie, de l'Éducation, ainsi qu'une table ronde entre le Département de l'Agriculture, son homologue angolais et des hommes d'affaires pour discuter et promouvoir une agriculture respectueuse de l'environnement.

En 2022, les exportations alimentaires et agricoles américaines vers l'Angola ont totalisé 236,8 millions de dollars américains, ce qui en fait le 7e marché africain pour les exportateurs américains.

CLAU/AC/SB