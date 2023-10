Afrique Australe: La SADC veut des efforts combinés pour faire face à l'impact des catastrophes

Luanda — La Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) a appelé jeudi la communauté internationale à intensifier ses efforts pour atténuer les impacts des catastrophes dans les États membres.

Dans un message signé par le Secrétaire exécutif, Elias Mpedi Magosi, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe, l'organisation régionale souligne la nécessité d'accélérer les efforts, d'investir dans la réduction des risques de catastrophe, d'accroître la résilience, ainsi que de concevoir des mesures visant à garantir l'égalité d'accès aux services sociaux de base.

"Tout cela sert à garantir que les efforts de gestion des risques de catastrophe, y compris les systèmes d'alerte précoce, protègent tous les habitants de la planète d'ici 2027. Ce n'est que par une action coordonnée et délibérée que nous pourrons parvenir à une réduction significative des risques de catastrophe pour tous", lit-on dans le message.

Selon l'organisation, la région de la SADC continue de faire face à des ravages causés par des catastrophes, entraînant le plus souvent des pertes de vies humaines et d'importantes destructions de biens et d'infrastructures.

« Les catastrophes devraient se poursuivre avec une intensité et une fréquence accrues dans un avenir prévisible, ce qui entraînera des impacts sociaux et économiques négatifs encore plus importants », ajoute-t-il.

Entre février et mars de cette année, le catastrophique cyclone tropical Freddy a dévasté la région et touché plus de 2 millions de personnes, avec un total de 1 400 décès à Madagascar, au Malawi et au Mozambique.

L'organisation souligne la nécessité d'une reconstruction et d'un relèvement après la catastrophe résultant de la destruction substantielle des biens, des infrastructures et des actifs environnementaux causée par le cyclone.

Compte tenu de l'interaction complexe entre les problèmes structurels persistants et les chocs récents, on estime que 37,5 millions de personnes seront en situation d'insécurité alimentaire entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024, dans huit États membres de la SADC.

Ce scénario, souligne-t-il, nécessite des efforts régionaux plus importants et mieux coordonnés pour réduire les risques de catastrophe dans la région, afin de garantir que chacun ait accès aux services de gestion des risques de catastrophe.

« La SADC note ces inégalités et écarts avec inquiétude et s'engage, par conséquent, à travers son Plan stratégique indicatif de développement régional 2020-2030, à améliorer la gestion des risques de catastrophe en faveur de la résilience et de l'intégration régionales », affirme-t-il.

Il ajoute qu'au niveau national, les États membres ont démontré cet engagement à travers l'intégration et la mise en oeuvre du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (RRC) et du Programme d'action de l'Union africaine pour la mise en oeuvre du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (RRC

« À ce jour, tous les États membres de la SADC mettent en oeuvre des stratégies nationales de RRC alignées sur le Cadre de Sendai, tandis que d'autres sont en train d'harmoniser leurs stratégies avec le Cadre mondial. Cet engagement a également été démontré à travers l'opérationnalisation du Centre des opérations humanitaires et d'urgence (SHOC) de la SADC, basé à Nacala, au Mozambique », renforce-t-il.

Selon l'organisation, le Centre veillera à ce qu'il y ait une gestion coordonnée des risques de catastrophe dans la région.