Afrique: Des marchés financiers efficaces sont la clé du développement durable en Afrique - CEA

<strong>Addis Ababa — L'Afrique a besoin de marchés financiers solides pour débloquer les capitaux nécessaires au développement durable du continent, a déclaré le secrétaire exécutif par intérim de la Commission économique pour l'Afrique, Antonio Pedro.

M. Pedro, dans un discours prononcé lors du lancement de l'Absa Africa Financial Markets Index 2023, a souligné que des marchés financiers efficaces sont essentiels pour les perspectives de développement de l'Afrique.

Il a déclaré que l'Afrique risquait de ne pas atteindre les objectifs de développement durable et l'Agenda 2063 de l'Union africaine en raison des défis financiers et sociaux accrus déclenchés par la combinaison de la pandémie COVID19, de l'inflation croissante et des turbulences géopolitiques.

"Le renforcement des marchés financiers et la diversification de la base d'investisseurs permettraient non seulement aux gouvernements de mobiliser davantage de fonds pour la relance économique et le développement durable, mais aussi d'améliorer la résilience financière face aux chocs futurs", a-t-il souligné.

En outre, il a précisé que pour favoriser le développement de leurs marchés financiers, les pays ont besoin d'une approche globale, englobant le renforcement des capacités, une infrastructure solide, des outils de référence essentiels, des points de repère et des possibilités d'apprentissage par les pairs.

L'Afrique a d'énormes besoins d'investissement pour parvenir au développement durable, a-t-il déclaré, ajoutant que, par exemple, on estime que l'Afrique à elle seule a besoin de 86 milliards de dollars par an pour mettre en oeuvre des mesures d'adaptation adéquates d'ici 2030, tandis que le coût des infrastructures de transport et de service nécessaires pour permettre la mise en oeuvre de la zone de libre-échange continentale africaine s'élève à environ 500 milliards de dollars.

"Pour combler le déficit de financement, les pays africains doivent mieux utiliser leurs capitaux nationaux et obtenir un meilleur accès aux capitaux mondiaux. Par exemple, les fonds de pension africains devraient être incités à investir localement, et des structures ad hoc devraient être créées en conséquence", a-t-il déclaré.

M. Pedro a ajouté que les structures ad hoc pourraient également exploiter les transferts de fonds de la diaspora, qui pourraient être canalisés vers des investissements plus productifs, mais que cela nécessitait "des marchés financiers plus profonds, plus sains, plus efficaces et plus inclusifs".

Les marchés financiers, qui comprennent les marchés obligataires, les marchés des matières premières et les marchés des changes, échangent des capitaux et des crédits, ce qui est vital pour le développement économique des pays.

L'Absa Africa Financial Markets Index 2023 révèle que des progrès continus ont été réalisés dans le développement des marchés financiers à travers l'Afrique au cours de l'année écoulée, malgré les chocs mondiaux.