Burkina Faso: 1ère édition du Fiepempo - Une soixantaine d'exposants attendue

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, Robert Kargougou a donné, le top de départ de la première édition de la Foire internationale d'exposition et de promotion des entreprises médicales et paramédicales de Ouagadougou (FIEPEMPO) qui se tiendra 11 au 14 octobre 2023.

La première édition de la Foire internationale d'exposition et de promotion des entreprises médicales et paramédicales de Ouagadougou (FIEPEMPO) est une initiative des distributeurs de biens de santé réunit au sein de l'Union des distributeurs des biens et services de santé (UDSAN). Le top départ de cette édition qui a pour thème : « enjeux et défis du système de santé à l'ère du numérique. Quelles innovations pour une industrialisation réussie » été donné, le mercredi 11 septembre octobre 2023 à Ouagadougou, par le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, Robert Kargougou. Il a salué l'initiative de l'UDSAN.

« Je voudrais féliciter l'UDSAN pour l'initiative et les rassurés de l'accompagnement du ministère dans l'oeuvre qu'ils ont entrepris. Ce premier salon permettra aux acteurs de faire en sorte les équipements et dispositifs médicaux de qualité soient disponibles pour le système de santé », a-t-il indiqué. La FIEPEMPO qui va durer jusqu'au 14 octobre 2023 se veut un cadre de rencontres de tous les professionnels de santé, public comme privé. Selon le président du comité d'organisation, Barthelemy Zoma, la foire vise à rassembler les acteurs du système de santé autour d'une thématique importante notamment la disponibilisation du dispositif médical, leur qualité, suivi et maintenance. A cette première édition, environ 60 exposants sont attendus, a ajouté M. Zoma.

Le parrain de la cérémonie, Gabriel Yaméogo, a souhaité qu'à la fin de la foire, les praticiens puissent connaitre le plateau technique ce que les fournisseurs sont capables de disposer et permettre également aux fournisseurs de connaitre le besoin réel des praticiens. A l'en croire, les activités qui ponctueront cet évènement sont, entre autres, une exposition des produits dans les domaines des équipements médicaux technique tels que les réactifs, l'imagerie médicale, la pharmacopée traditionnelle et biens d'autres, des instituions de formations, mais également des banques et assurances qui interviennent directement où indirectement dans le domaine de la santé.

« Suite à l'exposition, il y'aura des conférences scientifiques qui se pencheront sur la problématique de la digitalisation du système de l'accessibilité du système de santé, la qualité des dispositifs médicaux. Et la fin de la cérémonie sera marqué par un diner gala au cours de laquelle une récompense sera faite aux acteurs de la paix suivi d'une collecte de fonds pour l'effort de paix », a-t-il martelé.