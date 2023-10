Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - La société civile de Ruwenzori alerte sur le risque d'effondrement du pont jeté sur la rivière Hululu

Le pont jeté sur la rivière Hululu, sur l'axe Beni-Kasindi, présente un risque permanent d'effondrement, a alerté une fois de plus, jeudi 12 octobre, la nouvelle société civile congolaise du secteur de Ruwenzori (Nord-Kivu).

Le coordonnateur de cette organisation citoyenne, Meleki Mulala, a affirmé que la réfection de cet ouvrage, il y a un mois, n'avait pas résolu le problème de sa vétusté :

« Le pont n'avait pas été réhabilité comme tel, il a seulement été réparé, en y plaçant quelques planches. Malheureusement, c'est un pont qui se trouve sur une route nationale et qui a une importance internationale. Les véhicules y passent sans tenir compte de leur poids, on ne sait pas qui réglemente quoi et comment. Les gens viennent de Kasindi avec des gros véhicules, n'importe quand ce pont peut céder ».

Il a cependant appelé le gouvernement à la réhabilitation de cet important ouvrage situé sur l'axe principal d'exportation et d'importation des marchandises dans la région de Beni-Butembo et Lubero.

« Et si ce pont cède aujourd'hui ou demain, les commerçants vont pleurer et les conséquences seront perceptibles au sein de la communauté. Il faut également savoir que ce pont joue un grand rôle sur les opérations militaires Sokola 1 et opérations conjointes FARDC-UPDF », a fait savoir Meleki Mulala.

Cet activiste de la société civile recommande au « gouvernement d'intervenir pour la construction du pont Lume d'abord qui a cédé depuis plus d'une année, et ensuite, du pont Hululu qui peut céder à tout moment ».

Cela fait exactement un mois que la société civile de Rwenzori alerte sur le risque d'effondrement du pont jeté sur la rivière Hululu.