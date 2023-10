Maroc: La Banque mondiale 'très optimiste' pour la croissance de l'économie marocaine

Marrakech — Le Directeur pays pour le Maghreb et Malte de la Banque mondiale (BM), Jesko Hentschel, s'est dit "très optimiste" quant aux perspectives de croissance de l'économie marocaine, se félicitant de la réponse "très forte" des autorités marocaines suite au violent séisme qui a secoué certaines régions du Royaume en septembre dernier.

"Je suis très optimiste quant aux perspectives de croissance de l'économie du Royaume, un pays passionnant du point de vue du développement", s'est félicité M. Hentschel dans une interview accordée à la MAP, en marge des Assemblées annuelles de la BM et du Fonds monétaire international.

Dans ce sens, il a affirmé que le Maroc devrait "connaître une croissance positive" dans un environnement économique mondial incertain, relevant que le Royaume "est aujourd'hui l'un des pays les plus pionniers et les plus tournés vers l'avenir parmi les économies à revenu intermédiaire ou les économies de marché émergentes".

La tenue des Assemblées annuelles à Marrakech est en soi "un hommage à la résilience du Maroc et de sa société" et une "démonstration de la solidarité internationale", a par ailleurs estimé le responsale de la BM.

Dans ce contexte, il a salué la réponse du Royaume, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, suite au séisme qui a frappé la région d'Al Haouz. A cet égard, un ambitieux programme de reconstruction et de réhabilitation des zones sinistrées a été mis en place, mobilisant un budget estimé à 120 milliards de dirhams (12 milliards de dollars), sur une période de cinq ans, a rappelé M. Hentschel, qui s'est félicité de voir les efforts de reconstruction déjà entrepris dans les régions affectées.

Dans ce cadre, il a rappelé la visite qu'il a effectuée en compagnie du président du Groupe de la Banque mondiale, Ajay Bangar, du ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, et de la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Fettah, dans la commune d'Asni (Province d'Al Haouz). "Nous avons tous été très encouragés par la réponse très rapide qui a été fournie", s'est-il réjoui.

Le responsable de la Banque mondiale a en outre saisi l'occasion pour saluer l'élan remarquable de solidarité du peuple marocain avec les populations affectées par le tremblement de terre.