Maroc: Guelmim - Le centre pour enfants en situation de handicap, une structure pionnière pour une meilleure insertion socio-éducative

Guelmim — Le centre socio-éducatif pour les enfants en situation de handicap à Guelmim, créé avec le soutien de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), offre diverses prestations au profit des personnes ayant des besoins spécifiques de la région, en particulier les enfants.

Ce centre, une structure sociale pionnière dans la région de Guelmim-Oued Noun, favorise l'intégration des enfants handicapés dans la société, notamment les enfants souffrant de trisomie, d'autisme, de surdité, de handicap moteur ou de retard mental, à travers un encadrement pédagogique et une formation professionnelle.

Il s'agit d'un espace socio-éducatif qui a été lancé en 2014 pour un investissement de 2,8 millions de dirhams, comprenant la construction, l'équipement et l'appui à la gestion, dont 1,8 million de dirhams comme contribution de l'INDH et un million de dirhams de l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud, et qui offre les conditions nécessaires pour permettre aux personnes en situation de handicap, âgées entre 5 et 30 ans, une meilleure intégration sociale dans la famille et la communauté.

La création de ce centre s'inscrit dans le cadre des efforts déployés notamment par l'INDH et l'association Tahadi handicap de la ville de Guelmim, en vue de permettre aux enfants handicapés de participer activement à la vie socio-professionnelle et de mener ainsi une vie décente ainsi que leurs familles.

%

Cette structure sociale de la région est considérée comme un espace d'accueil approprié qui favorise l'autonomie de cette catégorie sociale et son intégration dans la société en offrant des services pédagogiques (enseignement préscolaire, primaire, éducation spécialisée), une formation professionnelle, des soins médicaux et paramédicaux et des prestations récréatives (sports, voyages), en plus du transport scolaire.

Le centre, construit sur une superficie de 1.000 m², accueille tout au long de la semaine des dizaines de personnes (environ 325 bénéficiaires) de la ville de Guelmim et d'autres communes de la région, qui bénéficient d'un encadrement pédagogique, d'un enseignement et d'une formation assurés par des cadres qualifiés (102 personnes) dans plusieurs domaines, dont l'autisme, le handicap et retard mental, la formation professionnelle, la rééducation, l'accompagnement psychologique, l'orthophonie et la médecine générale.

Cet établissement, d'une capacité de plus de 160 personnes aux besoins spécifiques, comprend plusieurs salles pour l'autisme, le retard mental, la surdité et la trisomie, en plus d'un espace de réadaptation professionnelle qui propose des formations répondant aux besoins des personnes handicapées, en tenant compte de leurs capacités physiques et mentales, ainsi que des bâtiments à usage administratif et des sanitaires.

La directrice du centre socio-éducatif pour enfants en situation de handicap, Rachida Siouaki, a déclaré à la MAP que ce centre, qui a accueilli durant la saison 2023/2024 environ 325 enfants handicapés, assure plusieurs services à titre gratuit en proposant des programmes spéciaux pour cette catégorie sociale, en particulier le changement de comportement, l'autonomie et les compétences éducatives.

Elle a ajouté que l'objectif de ces prestations est de réussir l'intégration des enfants handicapés, de les sortir de l'isolement et de développer leur autonomie.

De son côté, le responsable de l'association Tahadi handicap chargée de la gestion de ce centre, Abderrahmane Ide Mokadam, a souligné que les enfants du centre bénéficient de plusieurs prestations médicales et paramédicales, d'une scolarité et d'une formation professionnelle dont le but est de promouvoir les droits des enfants handicapés et les intégrer dans la société, notant que ces enfants sont inscrits dans le programme « Massar » dans le cadre d'un accord de partenariat avec la Direction provinciale de l'éducation nationale, leur permettant de passer les examens certifiants pour leur intégration dans l'enseignement public.