Maroc: Salon du Cheval d'El Jadida - La Direction de l'Histoire Militaire de l'EMG des FAR organise une exposition historique

Rabat — En exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, que Dieu L'assiste, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des FAR, relatives à la participation des Forces Armées Royales à la 14ème édition de l'Exposition du "Salon du Cheval" d'El Jadida, la Direction de l'Histoire Militaire de l'EMG des FAR organise une exposition historique, sous le thème "Cavaliers de la Dynastie Mérinide: Apogée de la Monte Zénète".

Cette exposition a pour objectif de mettre en valeur les aspects de la civilisation marocaine à l'époque mérinide, liés notamment à l'architecture, la culture et les sciences.

Elle porte également la lumière sur l'organisation, les réalisations et les exploits de l'armée marocaine à cette époque, souligne un communiqué de l'Etat-Major Général des FAR.

Dans le même sillage, l'exposition met en exergue la "Monte Zénète", cet héritage authentique qui demeure à l'origine de la "Tbourida" et qui est toujours présent aujourd'hui dans la mémoire populaire marocaine, indique la même source, rappelant qu'en reconnaissance de la valeur historique de ce patrimoine marocain, l'UNESCO l'a inscrit, en décembre 2021, sur la liste du patrimoine mondial immatériel de l'Humanité.

Pour sa part, l'Inspection de la Cavalerie des FAR participe à cette exposition en animant l'axe relatif à "La Contribution de la Cavalerie des FAR au développement durable", précise le communiqué, notant que cette participation porte essentiellement sur le Cheval qui demeure un facteur générateur d'activités économiques et de développement social.