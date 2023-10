Congo-Brazzaville: Emulation scolaire - Les meilleurs élèves de Brazzaville primés

La Fondation Privat-Frédéric-Ndeké a lancé, le 12 octobre, la première édition de l'émulation scolaire des meilleurs élèves du département de Brazzaville, couplée avec la remise des kits scolaires aux enfants démunis de Talangaï.

Lancée en collaboration avec la préfecture de Brazzaville, cette première édition a permis de primer les meilleurs élèves du primaire, collège et lycée de la ville capitale.

Les meilleurs au Certificat d'études primaires élémentaires (CEPE), au Brevet d'études du premier cycle (BEPC) et au baccalauréat, session de juin et de juillet 2023, ont été aussi récompensés par la fondation que dirige l'administrateur-maire de l'arrondissement 6, Talangaï, Privat Frédéric Ndeké. Ils ont, entre autres, reçu de sacs, cahiers, bics, gourdes et boîtes mathématicales, ainsi que des primes d'encouragement et attestations honorifiques. La meilleure bachelière de Brazzaville qui a obtenu une moyenne de 15,68 en série D a reçu un ordinateur et une enveloppe.

Une initiative positivement saluée par le directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Alain Dangouama, qui a traduit sa gratitude au président de la fondation pour, dit-il, sa « légendaire générosité ».

« Vous oeuvrez depuis plusieurs années dans le social. Il vous souviendra que chaque année, pendant les examens d'Etat, la Fondation Privat-Frédéric-Ndeké assure gracieusement le transport de nos candidats vers les centres d'examen. Qu'il plaise à l'éternel de vous accorder une longévité ...pour pérenniser vos oeuvres philanthropiques », a-t-il rappelé, espérant que cette première édition marquera le début d'une politique de révolution dans la quête de l'excellence dans le système éducatif congolais.

Outre les meilleurs élèves de Brazzaville, la Fondation Privat-Frédéric-Ndeké a offert des kits scolaires à une centaine d'élèves issus des familles démunies de Talangaï.

Le président de cette ONG a rappelé que cette double activité obéit à deux objectifs fondamentaux : encourager, stimuler l'excellence et soutenir les enfants à étudier. « Aujourd'hui, nous venons de lancer la première édition de l'émulation du département de Brazzaville en collaboration avec la préfecture de Brazzaville, après plusieurs éditions organisées spécifiquement pour l'arrondissement 6, Talangaï. Cette activité intègre bien le programme annuel 2022-2023 de notre fondation », a rappelé Privat Frédéric Ndeké.

Selon lui, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde et l'excellence, la volonté de gagner, l'envie de réussir et d'atteindre son plein potentiel.

Il s'agit là des clés qui ouvriront les portes aux apprenants.

Face aux nombreuses plaintes concernant la baisse de niveau en milieu scolaire en République du Congo, il a souligné la nécessité pour les acteurs sociaux de prendre leur responsabilité à l'instar de sa fondation.

«. Aux enfants qui ont reçu ces kits, vous avez le devoir de réussir et de bénéficier une fois de plus de notre soutien. Au préfet de Brazzaville, sachez que nous venons de nouer un partenariat qui durera aussi longtemps que votre volonté y sera, car notre fondation ne fait pas du tape-à-l'oeil », a-t-il laissé entendre.

Quant aux enfants démunis, il a rappelé que certains étaient jusque-là restés à la maison par manque de fournitures scolaires.

Privat Frédéric Ndeké leur a demandé de prendre la responsabilité de réussir à l'école afin, dit-il, de sortir leurs familles respectives de la situation de précarité dans laquelle elles se trouvent actuellement. « L'école est le seul moyen qui permettra à ces enfants d'ouvrir les portes qui leur sont fermées », a conclu le président de la fondation.

Créée en mars 2007, la Fondation Privat-Frédéric-Ndeké oeuvre dans plusieurs secteurs de la vie dont l'éducation avec la réhabilitation des écoles et bâtiments scolaires et équipements, émulation scolaire ; la santé ; la formation (création des centres de métiers et réinsertion sociale des finalistes) ; le sport et le social. Notons que la cérémonie s'est déroulée en présence du préfet de Brazzaville, Pierre Cébert Iboko Onanga, et de plusieurs administrateurs maires.