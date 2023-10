Angola: Un diplomate défend la diffusion de la langue espagnole en Angola

Luanda — L'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Angola, Manuel Maria Lajarreta Lobo, a défendu jeudi, à Luanda, la promotion et la diffusion de la langue espagnole, en vue d'obtenir des résultats satisfaisants de la coopération bilatérale entre les deux pays.

Le diplomate, qui parlait à propos de la célébration du 12 octobre, fête nationale espagnole, a déclaré que "les relations entre l'Angola et l'Espagne sont intenses"et couvrent des domaines importants pour le progrès socio-économique des deux nations.

Le secteur des énergies renouvelables (solaire, éolien, hydrogène vert), par exemple, aide grandement les pays à achever la transition énergétique, une vision, selon le diplomate, défendue lors de la visite du roi Felipe VI en Angola, le premier pays de l'Afrique saharienne, qu'il a visité depuis sa prise de fonction en février dernier.

Il est rappelé que le Président de la République, João Lourenço, a effectué une visite d'État au Royaume d'Espagne en septembre 2021, qui a permis d'aborder avec le roi Felipe VI des questions liées à la coopération bilatérale, que Luanda et Madrid souhaitent voir élargie.

Coopération Angola/Espagne

La coopération et les relations amicales entre l'Angola et le Royaume d'Espagne remontent à plus de 40 ans, sur la base de l'Accord général de coopération signé le 20 mai 1987.

La coopération entre les deux pays s'est renforcée dans le secteur des affaires, avec la présence d'entreprises espagnoles en Angola, ce qui a conduit les deux pays à définir un nouveau cadre de priorités stratégiques et à dynamiser la relation bilatérale pour atteindre des niveaux de plus en plus avantageux.