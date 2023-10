Congo-Kinshasa: «Bourse Excellentia» - 234 candidats ont passé le test de la Fondation Denise Nyakeru pour la 5ème édition

«Je pense que tout le monde qui est ici avait obtenu 85%.

Félicitations. Je vous souhaite le meilleur. Beaucoup de courage, vous êtes jeunes, vous vous êtes préparés en conséquence en arrivant ici. Je sais que vous avez étudié. Je vous souhaite beaucoup de chance et je vous donne rendez-vous très bientôt à la fondation où on pourra discuter du reste. Que Dieu vous assiste. Soyez vraiment responsable et suivez bien les instructions. Pas de téléphone, pas de montre intelligente, pas de murmure, ni chuchotement entre vous. Bon vent à tous. «Tels sont les propos encourageants de la première dame de la République Démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, adressés aux candidats de la 5ème édition de la «Bourse Excellentia», venus de Lodja, Tshikapa, Kananga, Mbuji-mayi, Goma, Lubumbashi, Mbanza-Ngungu et Kinshasa pour prendre part à cette épreuve de cent questions, dans la capitale congolaise.

C'est sous sa casquette de présidente de la Fondation Denise Nyakeru que la first lady a effectué le déplacement pour la colline inspirée où les candidats à la bourse de sa fondation ont passé leur test. C'est à quelques minutes de la tenue de cette épreuve que les lauréats à l'Examen d'Etat 2022-2023 ont bénéficié des encouragements de la Première Dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Ce test de la FDNT a eu lieu à la faculté de Médecine de l'Université de Kinshasa (UNIKIN), le 11 octobre 2023. En tant que mère, Denise Nyakeru tenait à communier avec les 234 candidats du ministère de Enseignement Primaire, Secondaire et Technique. Ces 234 participants aux épreuves de la fondation Nyakeru sont comptés parmi les 254 éligibles du ministère de Enseignement Primaire , Secondaire et Technique de l'ensemble du territoire national. «Je suis venue ici accompagner ma fille Arlette Mbuyi pour l'obtention de la bourse de Maman Denise», a souligné le père de la candidate.

«Elle n'a pas voulu que les parents se démerdent en dépensant des millions. Tous pour l'excellence pour un Congo meilleur», a martelé l'une des dames accompagnant son enfant. «C'était bien et accessible. Et tout s'est bien passé», a indiqué l'une des candidates à la «Bourse Excellentia». Exigence d'éligibilité à la bourse «Excellentia» Chaque année, après la publication des résultats de l'Examen d'État, la Fondation Denise NYAKERU TSHISEKEDI organise le test de sélection à l'intention des finalistes ayant obtenu au moins 85 % à l'Examen d'Etat sur l'ensemble du territoire national, sauf pour ceux de la province du Lualaba qui bénéficient d'une bourse spéciale «Excellentia Lualaba».

Cependant, le pourcentage exigé pour être bénéficiaire de la «Bourse Excellentia» de la fondation de la first lady est l'obtention de 70 % à ce test de niveau, qui ouvre la porte à une prise en charge totale des études universitaires pendant cinq années à l'étranger ou en République Démocratique du Congo. Notons que le Programme «Excellentia» compte à ce jour 241 boursiers, dont 82 inscrits dans les universités étrangères et 159 en République démocratique du Congo. C'est un programme étalé sur 10 ans pour primer l'excellence scolaire en octroyant des bourses aux lauréats de l'examen d'État ayant réalisé au moins 85%. Il compte octroyer 1000 bourses locales et 100 à l'international. A ce jour, le programme EXCELLENTIA est à sa 4e Edition et compte 241 boursiers dont 82 qui poursuivent leurs études universitaires au Maroc, en France et aux Etats-Unis ainsi que 159 boursiers locaux.