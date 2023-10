Gambie: 3 éminentes personnalités du gouvernement accusées de corruption

Le Cabinet du Procureur Général et le Ministère de la Justice ont officiellement déposé un acte d'accusation contre trois hauts dignitaires du Ministère de la Santé et de l'Organisation pour la Promotion et le Développement de la Santé (HePDO).

Les personnes inculpées sont Mr Muhammadou Lamin Jaiteh, directeur de cabinet du Ministère de la Santé, Mr Balla Kandeh, directeur du Programme de Lutte Contre le Paludisme, et Mr Omar Malleh Ceesay, directeur exécutif de l'Organisation pour la Promotion et le Développement de la Santé (HePDO).

Les accusations portées contre ces personnes comprennent un large éventail d'infractions, notamment la corruption officielle, les crimes économiques, le vol, la falsification et la conspiration, toutes liées à l'utilisation de la Subvention du Fonds Mondial 2018 allouée au Ministère de la Santé de la Gambie.

Cet acte d'inculpation constitue une étape importante dans la lutte contre la corruption et la poursuite de la justice et de la responsabilité au sein du secteur public, en particulier en ce qui concerne l'utilisation correcte et transparente des fonds publics.

À la suite d'un exercice d'audit, le Cabinet du Procureur Général et le Ministère de la Justice, en collaboration avec la police gambienne, ont mené une enquête approfondie sur les allégations, tout en veillant à ce que les procédures d'usage et les principes de justice soient respectés tout au long du processus.

Les procédures judiciaires à venir permettront à toutes les parties concernées de présenter leurs arguments, et les personnes accusées se verront accorder l'intégralité de leurs droits légaux. Le gouvernement réaffirme son engagement à garantir une procédure judiciaire équitable, transparente et impartiale.

