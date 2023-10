Cote d'Ivoire: Traditions - Les Igbos de Côte d'Ivoire ont célébré leur fête de l'igname

La communauté nigériane igbo de Côte d'Ivoire a célébré sa fête de l'igname, conjointement avec le 1er anniversaire de l'intronisation du chef suprême des Igbos, en l'occurrence Sa Majesté Emmanuel Ikechukwu Chukwuma, "Eze Ndi Igbo" en Côte d'Ivoire. C'était récemment sur l'esplanade de l'Ivoire Golf Club à la Riviera, en présence de plusieurs autorités politiques, diplomatiques et coutumières.

Cette double célébration de la fête de l'igname et de «Offalla festival» a enregistré plus de 3 000 participants venus du Nigeria, du Ghana, du Cameroun et de toutes les villes de la Côte d'Ivoire.

Cette célébration qui aura désormais lieu, chaque année en Côte d'Ivoire, a pour but principal de raffermir l'unité et la cohésion entre les Igbos de Côte d'Ivoire dans la perpétuation de la tradition igbo mais aussi dans le respect des lois du pays d'accueil qu'est la Côte d'Ivoire.

La fête de l'igname chez les Igbos, comme chez les peuples qui la célèbrent en Afrique, marque le début de la nouvelle année. Ainsi, la nouvelle igname a fait l'objet d'une coupure symbolique par le chef et à sa suite par les gouverneurs des 5 États igbos représentés en Côte d'Ivoire avant la dégustation.

La cérémonie s'est poursuivie avec les danses traditionnelles et les masques igbos des 5 États, ainsi que les offrandes au chef suprême et roi des Igbos en Côte d'Ivoire.

A travers un communiqué de presse qui nous est parvenu le 9 octobre, Sa Majesté Emmanuel Ikechukwu Chukwuma tient à réitérer ses remerciements à Albert Toikeusse Mabri et à Alcide Djédjé qui ont rehaussé la cérémonie par leur présence effective.

Il témoigne également sa gratitude à la ministre de la Culture et de la Francophonie pour s'être fait représenter. Et n'oublie pas les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire et le personnel diplomatique.

Il renouvelle sa reconnaissance au chef Nze Ejike Williams, président de l'Union des Igbos en Côte d'Ivoire. Aux rois et chefs traditionnels et à toute la communauté Igbo, il exprime sa profonde gratitude pour leur présence massive et qualitative.

La communauté Igbo installée en Côte d'Ivoire depuis 1970 par les soins du Président Félix Houphouët-Boigny, à la suite de la guerre du Biafra, est une communauté forte de plus d'un million deux cent mille membres. Elle est répartie sur l'ensemble du territoire ivoirien et exerce prioritairement dans le secteur informel.