Afrique: CAN 2023 - Le président de la CAF réaffirme sa confiance en la Côte d'Ivoire

Le président de la Confédération africaine de football (Caf), Patrice Motsepe, présent sur le sol ivoirien dans le cadre du tirage au sort de la phase de poules de la Can 2023, a prononcé une conférence de presse, en fin de matinée hier, au Casino du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Il a réitéré la confiance de la faîtière continentale à la Côte d'Ivoire, pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des nations (Can). Et ce, en dépit de l'inondation constatée, le mois dernier, au stade d'Ébimpé, lors du match amical Côte d'Ivoire-Mali.

« Souvent, les médias hors du continent disent : avez-vous un plan B ? Le stade d'Ébimpé est magnifique. Les images des flaques d'eau m'ont été envoyées pour souligner que la Côte d'Ivoire pourrait ne pas être prête. Ma présence aujourd'hui ici vise à envoyer un message simple aux populations qui suivront la Can : la Caf a un seul plan et nous le prononçons avec confiance. La Côte d'Ivoire, avec cette prochaine Can, va nous produire des infrastructures de classe mondiale... Avec les informations que je reçois, avec le travail continu des membres de la Caf présents sur place, le plan A, le plan B, le plan C, c'est la Côte d'Ivoire. Je suis confiant pour les stades. Ces infrastructures seront prêtes et répondront aux standards internationaux, y compris Ébimpé», a déclaré, optimiste, Patrice Motsepe.

Le président de la Fif, Idriss Diallo, a, quant à lui, annoncé que le stade d'Ébimpé abritera un match, en novembre prochain, contre les Seychelles.