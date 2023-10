Afrique Centrale: Amical - Sénégal/Cameroun maintenu malgré le tirage de la CAN

A l'issue du tirage au sort effectué jeudi 12 octobre à Abidjan, le Sénégal, champion d'Afrique en titre, affrontera le Cameroun dans l'un des chocs de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2024, qui aura lieu du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire. Les Lions de la Teranga seront également opposés à la Guinée et à la Gambie dans le groupe C.

Mais après le tirage, des rumeurs ont circulé concernant une probable annulation du match amical entre le Sénégal et le Cameroun prévu le 16 octobre à Lens, en France. Les deux sélections partagent la même poule C à la CAN 2023.

En marge de la cérémonie le président de la Fédération sénégalaise de football avait annoncé qu'il « Y'avait une probabilité qu'on soit dans le même groupe, on savait que c'était possible. Il fallait programmer des matchs. Et d'ailleurs, la Mauritanie et le Burkina Faso sont dans le même cas. Là, je sors juste du tirage. Je vais parler avec l'agence organisatrice du match ainsi que le président Samuel Eto'o, mon petit frère. Pour qu'on puisse voir quels aménagements faire. Mais, c'est vrai même au-delà d'une règlementation éventuelle, c'est déjà assez compliqué de jouer deux mois avant et de se retrouver dans la même poule », a déclaré Augustin Senghor.

Mais en croire au président de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal, le match amical aura bien lieu. « Le Sénégal maintient la rencontre contre le Cameroun », confirme Abdoulaye Thiam.