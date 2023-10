Tunisie: Palais de Carthage - « Les cadres juridiques de nombreux secteurs doivent être réformés»

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier au Palais de Carthage Ahmed Hachani, Chef du gouvernement, et Mme Sihem Boughdiri Nemsia, ministre des Finances.

La réunion a porté sur le projet de loi de finances de l'exercice 2024, ainsi que le projet de loi de finances rectificative au titre de l'année 2023. Le Président a réitéré la nécessité de parvenir à mettre en place une justice sociale et une croissance réelle s'appuyant sur nos capacités et nos choix nationaux.

Le Président de la République a souligné, à cet effet, que les cadres juridiques de nombreux secteurs doivent être réformés, tels que les transports, la santé, l'éducation, la sécurité sociale, etc., pour que l'État recouvre son rôle social. Ce qui ne peut pas être réalisé, fait valoir le Président, que par la promulgation d'une nouvelle législation. « En lieu et place de celle qui a été élaborée au service des partis qui oeuvrent encore aujourd'hui, et par tous les moyens à en bénéficier aux dépens de l'écrasante majorité du peuple tunisien ».

La rencontre a également porté sur le rôle des banques et des institutions financières à s'engager dans un effort national pour soutenir l'Etat, ainsi que les citoyens en général, et les jeunes entrepreneurs en particulier.

Le Président de la République a souligné, par ailleurs, que la Tunisie est capable, avec ses propres moyens, de surmonter les difficultés avec la détermination de son peuple, disposant de sa souveraineté et avec l'implication de tous dans une bataille nationale.

Saïed a expliqué, en outre, que la somme versée par l'Union européenne, à l'insu des autorités tunisiennes, pour lutter contre la pandémie de Covid, a été restituée aux donateurs. Car cette méthode porte atteinte à notre dignité et impose la politique du fait accompli. Notre peuple rejette la charité sous quelque titre que ce soit, fait valoir le Président, et n'accepte de traiter que dans le cadre de l'esprit d'un partenariat stratégique basé sur la bienveillance et le respect, a-t-il souligné.

Le Chef de l'Etat a également reçu, mercredi, les ministres de la Défense nationale, Imed Memiche, de l'Intérieur, Kamel El Feki, et de l'Agriculture, Abdelmonem Belaâti.