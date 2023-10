Egypte: Al-Sissi et le président émirati examinent la conjoncture en Palestine

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a reçu un appel téléphonique de son homologue émirati, cheikh Mohamed Ben Zayed Al-Nahyan, portant sur la conjoncture sur la scène palestinienne et les efforts en cours pour stopper l'escalade militaire en cours dans les terres occupées.

Les deux présidents ont convenu de l'importance d'intensifier la coordination et les concertations et de la relance des efforts diplomatiques pour atténuer l'escalade et la violence, protéger les civils, mettre fin à l'effusion du sang et pour amorcer des démarches susceptibles de réaliser la paix globale, juste et durable afin d'instaurer sécurité et stabilité dans la région, a déclaré le porte-parole de la présidence Ahmed Fahmi.