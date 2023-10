Cameroun: La CRTV et ses dépenses en primes de carburant - Quand les chiffres interpellent

La Cameroon Radio and Television (CRTV), dirigée par Charles Ndongo, est au coeur d'une controverse liée à ses dépenses en primes de carburant pour ses responsables. Les chiffres récemment révélés montrent que la CRTV débourse plus de 200 millions de francs CFA chaque année uniquement pour les primes de carburant de son personnel à des postes de responsabilité.

Les effectifs de la CRTV comptent pas moins de 238 chefs de service, 103 sous-directeurs, plus de 40 directeurs et adjoints, 5 directeurs centraux, 4 conseillers techniques, 2 directeurs délégués et 3 chargés de mission. Tous les deux mois, ces responsables se voient attribuer des frais de carburant qui s'élèvent comme suit :

Chaque conseiller technique, chef de division, directeur central et directeur délégué reçoit 300 000 francs CFA de carburant tous les deux mois.

Les sous-directeurs et directeurs adjoints reçoivent 100 000 francs CFA.

Les chefs de service ont droit à 50 000 francs CFA.

Un simple calcul permet de constater que ces primes de carburant représentent une somme considérable, dépassant les 184 millions 800 000 francs CFA chaque année. Il est important de souligner que ces chiffres sont susceptibles d'être bien en deçà de la réalité, ce qui soulève des questions sur la transparence des dépenses de la CRTV.

Ces révélations ont suscité des inquiétudes et des critiques, car elles surviennent dans un contexte où de nombreux employés de la CRTV ne bénéficient pas d'une assurance maladie adéquate. Cette disparité entre les avantages accordés aux responsables de l'entreprise de médias et les conditions de travail des employés de base soulève des questions sur l'équité et la distribution des ressources au sein de la CRTV.

La controverse souligne également la nécessité d'une gestion plus transparente et responsable des ressources au sein de l'entreprise, afin de garantir une répartition plus équitable des avantages et une meilleure prise en compte des besoins du personnel. La CRTV, en tant que média public, doit s'efforcer de refléter les valeurs d'équité et de justice au sein de son organisation.