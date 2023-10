Afrique Centrale: Kananga - Le HCR rapatrie 82 Congolais refugiés en Angola

Le HCR facilite le rapatriement, par la voie aérienne, de réfugiés congolais se trouvant en Angola vers la RDC. 82 personnes sont arrivées à Kananga (Kasaï-Central), après avoir décidé de retourner dans leurs milieux d'origine. Ces rapatriés font partie des personnes qui avaient fui les violences liées au phénomène Kamuina Nsapu.

Ce processus de rapatriement s'inscrit dans le cadre de l'accord tripartite signé entre le HCR et les Gouvernements de la RDC et de l'Angola le 23 août 2019, pour assurer le retour des réfugiés dans la sécurité et la dignité.

Les 82 rapatriés ce jour sont partis d'Angola en passant par Kinshasa. Parmi eux, 6 restent à Kananga et 76 autres seront ramenés dans le Sankuru.

Après avoir accepté volontairement de retourner au pays, Marie Ngalula par exemple se dit heureuse de retrouver sa famille, après plusieurs années.

Dans le cadre de la facilitation de rapatriement, ces personnes reçoivent un kit devant les aider à se réintégrer et d'autres programmes, assure le chef de sous-délégation du HCR au Kasaï, Jacques Gongo.

Dans certaines zones identifiées pour le retour, le HCR construit et réhabilite des centres de santé et des écoles pour aider non seulement les enfants réfugiés à réintégrer le système éducatif de leur pays d'origine, mais aussi pour faciliter l'accès des rapatriés aux soins de santé.