Afrique: CAN 2023 / Djamel Belmadi - « Nous irons en Côte d'Ivoire avec l'ambition de gagner le trophé »

Le sélectionneur des Fennecs d'Algérie, Djamel Belmadi a réagi au sujet du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023 effectué ce jeudi.

En conférence de presse après leur victoire en amical face au Cap-Vert (5-1) hier soir, l'entraîneur des Fennecs a livré ses sentiments par rapport au groupe dans lequel se loge l'Algérie.

Pour Djamel Belmadi, si le groupe paraît accessible, il faudra être sérieux et concentré jusqu'au bout : « Il n'y a aucune petite équipe en Afrique. Le Burkina Faso est très costaud, on l'a vu en éliminatoires de la Coupe du Monde. Toutes les équipes sont à craindre et à prendre au sérieux. On va bien se préparer, ne vous en faites pas. Tout le monde me parle de la CAN, que ce soit le public, que ce soit ma mère, que ce soit mes enfants... Nous irons en Côte d'Ivoire avec l'ambition de la gagner », a-t-il fait savoir dans des propos recueillis par dzfoot.

En rappel, Riyad Mahrez et ses coéquipiers sont logés au sein du groupe D, en compagnie du Burkina Faso, de la Mauritanie et de l'Angola.