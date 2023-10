Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 Octobre 2023

Gabon : Évasion mystérieuse de Lee White- Entre raisons de santé et intrigues diplomatiques

L’ex-ministre gabonais des Eaux et Forêts, Lee White, proche de l’ancien président Ali Bongo, est suspecté de s’être « évadé » du Gabon malgré une assignation à résidence. Les raisons avancées pour sa sortie du pays varient entre des problèmes de santé ayant induit la clémence des autorités et un possible lobbying du Commonwealth. Les détails de la situation, allant de ses relations diplomatiques à son style de vie spartiate, soulèvent des questions sur ses véritables intentions et si son départ est définitif. (Source : alibreville.com)

Burkina Faso : Insécurité au Burkina- Des musulmanes prient pour le retour de la paix

Des femmes de la Communauté musulmane du Burkina Faso ont organisé, le jeudi 12 octobre 2023, une journée de prières et d’invocations pour le retour de la paix au Burkina. A la grande mosquée de Ouagadougou, des fidèles musulmanes ont répondu présents et en présence de membres du gouvernement. Des milliers de femmes musulmanes du pays des Hommes intègres ont, dès 7 heures, pris d’assaut la grande mosquée de Ouagadougou, le jeudi 12 octobre 2023. Elles ont ainsi répondu à l’appel de la Communauté musulmane du Burkina pour des prières et invocations en faveur de la paix et la stabilité au Burkina et dans la sous-région. Selon la présidente des femmes de la Communauté musulmane du Burkina Faso, cette journée de prières et d’invocations se tient aussi à Bobo-Dioulasso, Ouahigouya ainsi qu’au Mali et au Niger. (Source : aoouaga.com)

Niger : Affaires militaires- Les soldats français escortés par l’armée tchadienne

Suite à leur éviction du Niger, les troupes françaises ont trouvé une assistance au Tchad. Les autorités tchadiennes ont accepté d'ouvrir un corridor sur leur territoire pour permettre le retour des soldats français vers la France. C'est ce que confirme un communiqué de l'état-major général des armées. Selon les détails fournis, l'armée du Tchad assurera un accompagnement sécurisé de ces troupes françaises sur son sol, depuis la frontière nigérienne jusqu'à l'aéroport de N'Djamena, d'où elles s'envoleront en direction de la France. De plus, l'armée tchadienne apportera un soutien logistique en acheminant le matériel militaire français jusqu'à la frontière camerounaise, où il sera embarqué au port de Douala en vue de son rapatriement. (Source : aniamey.com)

Togo : Assurance maladie universelle – Lomé accélère les choses

Une semaine après avoir jeté les bases du déploiement de son Assurance maladie universelle (Amu), le Togo accélère la cadence. Le gouvernement, réuni mercredi 11 octobre en conseil des ministres, a pris une nouvelle série de décrets précisant un peu plus, les contours et l’architecture du mécanisme. Pour le gouvernement, l’intérêt de cette nouvelle architecture est de tirer parti, non seulement de l’expérience de l’Inam, mais aussi de celle de la Cnss dans la gestion de la protection sociale. (Source : alome.com)

Benin : Suscitations de candidature - Le rétropédalage du gouvernement

Lancées à moins de trois ans avant la prochaine élection législative, les opérations de suscitation de candidature ont semblé avoir au début le quitus du gouvernement avant d’apparaître comme une faute après les supposées invectives du chef de l’Etat contre son ex ministre de la jeunesse et des sports Oswald Homeky. Le gouvernement souffle le chaud et le froid sur la question de suscitation des candidatures pour l’élection présidentielle de 2026. Depuis plusieurs mois que ces opérations ont commencé, personne n’a levé son petit doigt pour fustiger cela. (Source : La Nouvelle Tribune)

Rca : Insécurité- Trois militaires des Faca tués dans une embuscade dans le nord

Trois éléments des Forces armées centrafricaines (Faca) ont été tués jeudi dans une embuscade tendue par des rebelles dans le nord de la République centrafricaine (Rca), a-t-on appris auprès des sources locales. Selon Esaïe Gbané, sous-préfet de Bocaranga, les trois militaires se rendaient très tôt le matin du 12 octobre au marché hebdomadaire près du village sur l'axe Mann-Bang-Mbaimboum, et au cours du chemin, ils sont tombés dans le filet des hommes armés assimilés aux éléments des 3r (Retour, Réclamation et Réhabilitation) qui les ont tués sur le champ. Les corps sans vie de ces soldats ont été transportés au bord de l'ambulance de l'hôpital de Bocaranga pour la ville de Bouar, chef-lieu de la préfecture de la Nana-Mambéré afin d'être transférés sur Bangui, capitale centrafricaine, a indiqué M. Gbané. (Source : abangui.com)

Côte d’Ivoire : Parc des Sports de Treichville- L’infrastructure remise au ministère des Sports

Après une année de travaux, le Parc des sports de Treichville est à nouveau opérationnel. Elle a été remise au ministère des Sports, le jeudi 12 octobre 2023, lors de la cérémonie officielle de réouverture. Le patron du sport ivoirien en réceptionnant l’infrastructure, a précisé que cette réouverture s’inscrit dans la droite ligne de la vision du Président, Alassane Ouattara qui est de mettre à disposition du monde sportif et de la population des infrastructures de qualité. ( Source :Fratmat.info)

Mali : Lutte contre le terrorisme- L’armée décide de reprendre les camps de la Minusma

Les Forces armées maliennes sont plus que jamais déterminées à poursuivre leur mission régalienne de garantir l’intégralité territoriale et de protéger les personnes et leurs biens, dans le strict respect des droits de l’Homme et du droit international humanitaire, a rappelé les services de communication de l’armée ce jeudi 12 octobre 2023, dans une note largement relayée sur les réseaux sociaux « Conformément au calendrier fixé, les Fama continuent leur progression pour reprendre possession des entreprises de la Minusma », annonce le communiqué. Dans cette dynamique offensive, les Forces armées maliennes rassurent que toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité des populations et réaffirment leur engagement envers la protection des droits humains », soulignez le texte. Par la même occasion, la haute hiérarchie militaire, souligne que les opérations actuelles des Fama ciblent spécifiquement les positions ennemies qui entravent le bon déroulement de cette mission régalienne. C’est pourquoi, les forces de défense et de sécurité Invitent tous les concitoyens à plus de vigilance et à la sérénité. (Source : abamako.com)

Liberia : Elections-Les observateurs internationaux félicitent les libriens

L’Union européenne, la Cédéao et l’Union africaine ont salué un scrutin pacifique, marqué par un fort taux de participation. Les observateurs de l’Union européenne (Ué), de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) et de l’Union africaine (Ua) ont félicité le Liberia, jeudi 12 octobre, pour la tenue pacifique de ses élections présidentielle et parlementaires mardi.« La journée électorale s’est déroulée dans le calme et a été bien menée par la Commission électorale nationale [Nec] et son personnel dans tout le pays », a déclaré Andreas Schieder, chef de la mission d’observation européenne. La Cedeao et l’Ua ont de leur côté félicité le gouvernement et la Nec pour l’organisation de ces élections pacifiques, marquées par l’enthousiasme et un fort taux de participation. (Source : LeMonde.fr)

