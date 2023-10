Maroc: Le roi Mohammed VI s'exprime lors de l'ouverture de la session parlementaire

Au Maroc, le roi Mohammed VI s'est exprimé en ouverture de la session parlementaire. Une première prise de parole publique depuis le séisme qui a touché Marrakech et les montagnes de l'Atlas il y a un peu plus d'un mois. Le monarque marocain a souligné que son pays est un exemple de vivre ensemble entre musulmans et juifs.

C'est devant le Parlement réunit et tout de blanc vêtu comme le veut la tradition que le souverain a ouvert la nouvelle session parlementaire. Présents au Maroc pour leur sommet annuel, la directrice générale du FMI et du président de la Banque mondiale ont assisté au discours royal

S'exprimant pour la première fois depuis le terrible séisme du Haouz, le roi Mohammed VI a adressé ses prières pour les victimes et salué l'élan de solidarité nationale qui s'en est suivi.

« Ce drame nous livre un enseignement : les valeurs authentiques de l'âme marocaine ont prévalu. Les mêmes qui nous ont toujours permis de surmonter les crises, et nous confortent dans notre voie avec assurance et optimisme », a-t-il affirmé.

Dans le contexte de guerre à Gaza, le monarque a fait remarquer que juifs et musulmans vivent en paix au Maroc. Un exemple de vivre ensemble réussi selon ses termes : « Le Maroc s'affirme comme un modèle de vivre-ensemble, entre Marocains, musulmans et juifs, dans l'entente cordiale et le respect des autres religions et cultures ».

Enfin, le roi a tracé la feuille de route des parlementaires les enjoignant à reformer au plus vite le Code de la famille. Il a également annoncé un vaste plan d'aides sociales destiné aux plus précaires. Chômeurs, enfants, handicapés et personnes âgées doivent à l'avenir être mieux protégés face aux aléas de la vie, a déclaré Mohammed VI.