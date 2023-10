Libye: La solidarité des habitants de Misrata envers les victimes de la catastrophe de Derna

Plus d'un mois après l'ouragan et les inondations meurtrières qui ont frappé la côte est de la Libye le 11 septembre 2023, il reste plus de 8 000 disparus. Le bilan humain total de la catastrophe pourrait s'élever à 13 000 victimes. Au total, 40 000 personnes ont fui la ville de Derna, en partie détruite. Celles-ci ont trouvé refuge dans les villes alentours, mais également à plus de 1 000 kilomètres des lieux du drame, dans la région ouest du pays.

Manal Tasheni est arrivée sans rien, avec ses six enfants, les seuls survivants de toute sa famille et de son quartier, emportés vers la mer : « Je vivais dans la rue près de la mer. personne n'est venu nous prévenir ou nous demander d'évacuer ! Je pense tout le temps à ceux qui sont partis, je n'en dors pas. Toute ma vie est à Derna. Une partie de moi a disparu. Ici je me sens perdue. Le gouvernement doit nous dédommager et reloger ceux qui n'ont plus rien ! »

« La population a réagi très rapidement »

Si la réaction des autorités se fait attendre, cette institutrice de Derna peut compter sur la solidarité des Misratis, comme Asia Al-Swhedhi, à la tête d'une organisation pour les droits des femmes et des jeunes qui a mobilisé tout son réseau pour organiser des collectes de dons : « Derna est très éloignée de Misrata mais la population a réagi très rapidement. on s'est appuyé sur la Chambre de commerce. on a contacté des hommes d'affaires. ils ont été très aidants. Il y en a un qui nous a donné 200 000 euros d'un coup. Beaucoup de femmes arrivées ici, n'avaient plus aucun vêtement, l'eau avait tout emporté. alors on leurs a donné des robes qu'on a pour la prière et des médicaments aussi. »

L'ONU estime que 250 000 personnes ont toujours besoin d'aide humanitaire et qu'il faudrait 40 millions de dollars supplémentaires pour y répondre.